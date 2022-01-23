https://tr.sputniknews.com/20220123/ingilterenin-ukraynada-rusya-yanlisi-lider-plani-iddiasina-moskovadan-yanit-sacmalik-1053023081.html

İngiltere'nin 'Ukrayna'da Rusya yanlısı lider planı' iddiasına Moskova'dan yanıt: 'Saçmalık'

İngiltere'nin 'Ukrayna'da Rusya yanlısı lider planı' iddiasına Moskova'dan yanıt: 'Saçmalık'

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı yaptığını iddia etti. Söz konusu açıklamaya Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T02:24+0300

2022-01-23T02:24+0300

2022-01-23T02:41+0300

ukrayna

ingiltere

rusya dışişleri bakanlığı

dünya

rus

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı yaptığının tespit edildiğini öne sürdü. Söz konusu iddiaya Rusya Dışişleri'nden yanıt geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın dezenformasyon yaydığı belirtildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Birleşik Krallık'ın suçlamaları, Batılı ulusların bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmaya yönelik bir başka çabası' olarak nitelendirildi. Sözde 'açığa çıkan' bulguların tamamen 'saçma' olduğunun da altı çizildi.İddiaların "Ukrayna çevresindeki gerilimi tırmandıranların Anglosaksonlar liderliğindeki NATO ülkeleri olduğunun bir başka kanıtı" olduğu ifade edilen açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nı kışkırtıcı faaliyetlere son vermeye, saçma sapan şeyleri yaymayı durdurmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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ukrayna, ingiltere, rusya dışişleri bakanlığı, rus