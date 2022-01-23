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İspanya'da çiftçiler meydana indi: Ürettiklerimizi düşük fiyatlara satıyoruz, hükümet bizi korumuyor
İspanya'da çiftçiler meydana indi: Ürettiklerimizi düşük fiyatlara satıyoruz, hükümet bizi korumuyor
İspanya'da çiftçiler hükümetten destek talebiyle başkent Madrid'de büyük bir gösteri düzenledi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T17:31+0300
2022-01-23T17:41+0300
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ispanya
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Ülkedeki 2 milyondan fazla tarım ve hayvancılık sektörü çalışanının bağlı oldukları 200 kadar derneğin çağrısıyla Madrid'de toplanan çiftçiler, traktörleriyle şehir merkezinde turladı."Yaşayan bir kırsal çevre için" temasıyla yapılan ve 6 saat süren gösteri Tarım Bakanlığı binasının önünde sona erdi.Okunan manifestoda tarım ve hayvancılığın halk ekonomisinin temeli olduğu vurgulanarak, "büyük tehdit altında olan sektörün varlığını tehlikeye atan, ekonomik ve ideolojik çıkarlar tarafından sistematik olarak saldırıya uğrayan sürdürülemez bir durumun olduğu" ifade edildi.Üretim maliyetlerinin artmasından şikayetçi olan çiftçiler, "adil fiyatlandırma, elektrik fiyatlarının düşürülmesi, tarım sigortası sisteminin genişletmesi, sektörün modernizasyonu, çiftçiler arasında daha adil bir sulama planı geliştirilmesi, sektördeki gençlere ve kadınlara yönelik teşvik" taleplerinde bulundu.Madrid'de gösteri yapmalarındaki amacın, uzun zamandır çözüm bekleyen ancak hiçbir adım atılmayan sorunlarına karşı kamuoyunu bilinçlendirmek ve seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmak olduğunu söyleyen çiftçiler sık sık slogan attı.Çiftçi Aurelio Orlando, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarım sektörü her geçen yıl hükümetler tarafından kendi kaderine terk ediliyor. Ürettiklerimizi düşük fiyatlara satıyoruz. Tahammül edecek durumda değiliz, hükümet bizi korumuyor ve protesto etmekte çok haklıyız." şeklinde konuştu.
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İspanya'da çiftçiler meydana indi: Ürettiklerimizi düşük fiyatlara satıyoruz, hükümet bizi korumuyor

17:31 23.01.2022 (güncellendi: 17:41 23.01.2022)
© REUTERS / NACHO DOCEİspanya'da çiftçiler hükümetten destek talebiyle başkent Madrid'de büyük bir gösteri düzenledi.
İspanya'da çiftçiler hükümetten destek talebiyle başkent Madrid'de büyük bir gösteri düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / NACHO DOCE
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İspanya'da çiftçiler hükümetten destek talebiyle başkent Madrid'de büyük bir gösteri düzenledi.
Ülkedeki 2 milyondan fazla tarım ve hayvancılık sektörü çalışanının bağlı oldukları 200 kadar derneğin çağrısıyla Madrid'de toplanan çiftçiler, traktörleriyle şehir merkezinde turladı.
"Yaşayan bir kırsal çevre için" temasıyla yapılan ve 6 saat süren gösteri Tarım Bakanlığı binasının önünde sona erdi.
Okunan manifestoda tarım ve hayvancılığın halk ekonomisinin temeli olduğu vurgulanarak, "büyük tehdit altında olan sektörün varlığını tehlikeye atan, ekonomik ve ideolojik çıkarlar tarafından sistematik olarak saldırıya uğrayan sürdürülemez bir durumun olduğu" ifade edildi.
Üretim maliyetlerinin artmasından şikayetçi olan çiftçiler, "adil fiyatlandırma, elektrik fiyatlarının düşürülmesi, tarım sigortası sisteminin genişletmesi, sektörün modernizasyonu, çiftçiler arasında daha adil bir sulama planı geliştirilmesi, sektördeki gençlere ve kadınlara yönelik teşvik" taleplerinde bulundu.
Madrid'de gösteri yapmalarındaki amacın, uzun zamandır çözüm bekleyen ancak hiçbir adım atılmayan sorunlarına karşı kamuoyunu bilinçlendirmek ve seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmak olduğunu söyleyen çiftçiler sık sık slogan attı.
Çiftçi Aurelio Orlando, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarım sektörü her geçen yıl hükümetler tarafından kendi kaderine terk ediliyor. Ürettiklerimizi düşük fiyatlara satıyoruz. Tahammül edecek durumda değiliz, hükümet bizi korumuyor ve protesto etmekte çok haklıyız." şeklinde konuştu.
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