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İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve Devlet Karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı
İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve Devlet Karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı
İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve Devlet karayolunun tüm araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve devlet karayolunun güvenli trafik sağlanana kadar kapalı kalacağı belirtildi.Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar Saat 20.45 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:
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ankara, istanbul, kar yağışı

İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve Devlet Karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı

20:50 23.01.2022 (güncellendi: 21:02 23.01.2022)
© AA / Orhan Akkanat İstanbul’da yoğun sis
İstanbul’da yoğun sis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA / Orhan Akkanat
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve Devlet karayolunun tüm araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.
İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve devlet karayolunun güvenli trafik sağlanana kadar kapalı kalacağı belirtildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar Saat 20.45 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:
İstanbul-Ankara arasında TEM Otoyolu ve devlet karayolu tüm araç trafiğine kapatılmıştır.
Nevşehir-Aksaray Yolu ulaşıma açılmıştır.
Yozgat İl Sınırı- Yıldızeli - Sivas Yolu ulaşıma açılmıştır.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.
Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma
kapatılmıştır.
Konya’yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman’a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.
Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır.
Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.
Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine
kapatılmıştır.
Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.
Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
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