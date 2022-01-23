https://tr.sputniknews.com/20220123/istanbul-ankara-arasinda-tem-otoyolu-ve-devlet-karayolu-tum-arac-trafigine-kapatildi-1053041653.html

İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve Devlet Karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı

İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve Devlet Karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı

İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve Devlet karayolunun tüm araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T20:50+0300

2022-01-23T20:50+0300

2022-01-23T21:02+0300

türkiye

ankara

istanbul

kar yağışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103626/60/1036266078_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_8ff60e10a492cc7749489a55fa85f386.jpg

İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve devlet karayolunun güvenli trafik sağlanana kadar kapalı kalacağı belirtildi.Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar Saat 20.45 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:

türkiye

ankara

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, istanbul, kar yağışı