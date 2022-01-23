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İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü askıya alındığını duyurdu. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T11:17+0300
2022-01-23T11:17+0300
hava durumu
istanbul boğazı
gemi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.28'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.
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hava durumu, istanbul boğazı, gemi

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

11:17 23.01.2022
© İHA / İHAKüresel soğumayla İstanbul Boğazı donacak
Küresel soğumayla İstanbul Boğazı donacak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA / İHA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü askıya alındığını duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.28'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.
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