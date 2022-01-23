https://tr.sputniknews.com/20220123/istanbul-bogazinda-gemi-gecisleri-cift-yonlu-askiya-alindi-1053027964.html

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü askıya alındığını duyurdu. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

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hava durumu

istanbul boğazı

gemi

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.28'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

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hava durumu, istanbul boğazı, gemi