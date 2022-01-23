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İstanbul Valiliği: Motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacak
İstanbul Valiliği: Motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacak
İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T22:24+0300
2022-01-23T22:39+0300
istanbul
istanbul valiliği
scooter
moto kurye
valilik
türkiye
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İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına bir sonraki duyuruya kadar müsaade edilmeyeceğini duyurdu.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" ifadelerine yer verdi.
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istanbul, istanbul valiliği, scooter, moto kurye, valilik, motokurye

İstanbul Valiliği: Motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacak

22:24 23.01.2022 (güncellendi: 22:39 23.01.2022)
© İHAİstanbul, kar
İstanbul, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA
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İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına bir sonraki duyuruya kadar müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" ifadelerine yer verdi.
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