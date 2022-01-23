İstanbul Valiliği: Motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacak

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına bir sonraki duyuruya kadar müsaade edilmeyeceğini duyurdu.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına bir sonraki duyuruya kadar müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" ifadelerine yer verdi.
#İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle❄️🌨