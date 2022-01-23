Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220123/istanbulda-2-cocuk-catida-kar-topu-oynadi-1053037500.html
İstanbul'da 2 çocuk çatıda kar topu oynadı
İstanbul'da 2 çocuk çatıda kar topu oynadı
Küçükçekmece’de kar topu oynamak isteyen iki çocuk, çatıya çıktı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T16:58+0300
2022-01-23T16:58+0300
türkiye
istanbul
türkiye
kar
çatı
küçükçekmece
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053037387_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_71c6a20a29e95e0c0bebff55d935a8c6.jpg
İstanbul'da etkili olan kar sonrasında birçok kişi kar oynamak için sokağa çıktı.Küçükçekmece'de ise iki çocuk kar topu oynamak için binanın çatısını seçti. Çocuklardan biri evinin balkonunda kar topu oynarken, diğeri ise binanın eğimli çatısında kar ile oynadı.Çocukların çatıdaki oyununu gören bir başka mahalle sakini ise tehlikeli oyunu cep telefonu ile kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220123/akut-karli-ve-buzlu-yolda-penguen-yuruyusu-teknigini-uygulayin-1053025705.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053037387_108:0:1175:800_1920x0_80_0_0_349e79d80db3ca140cfbebb7c6ae1185.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, kar, çatı, küçükçekmece

İstanbul'da 2 çocuk çatıda kar topu oynadı

16:58 23.01.2022
© İHAİstanbul'da 2 çocuk çatıda kar topu oynadı
İstanbul'da 2 çocuk çatıda kar topu oynadı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA
Abone ol
Küçükçekmece’de kar topu oynamak isteyen iki çocuk, çatıya çıktı.
İstanbul'da etkili olan kar sonrasında birçok kişi kar oynamak için sokağa çıktı.
Küçükçekmece'de ise iki çocuk kar topu oynamak için binanın çatısını seçti. Çocuklardan biri evinin balkonunda kar topu oynarken, diğeri ise binanın eğimli çatısında kar ile oynadı.
Çocukların çatıdaki oyununu gören bir başka mahalle sakini ise tehlikeli oyunu cep telefonu ile kaydetti.
İstanbul- Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
AKUT: Karlı ve buzlu yolda penguen yürüyüşü tekniğini uygulayın
09:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce