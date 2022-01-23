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İstanbul'da 2 çocuk çatıda kar topu oynadı
İstanbul'da 2 çocuk çatıda kar topu oynadı
Küçükçekmece’de kar topu oynamak isteyen iki çocuk, çatıya çıktı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T16:58+0300
2022-01-23T16:58+0300
2022-01-23T16:58+0300
türkiye
istanbul
türkiye
kar
çatı
küçükçekmece
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İstanbul'da etkili olan kar sonrasında birçok kişi kar oynamak için sokağa çıktı.Küçükçekmece'de ise iki çocuk kar topu oynamak için binanın çatısını seçti. Çocuklardan biri evinin balkonunda kar topu oynarken, diğeri ise binanın eğimli çatısında kar ile oynadı.Çocukların çatıdaki oyununu gören bir başka mahalle sakini ise tehlikeli oyunu cep telefonu ile kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220123/akut-karli-ve-buzlu-yolda-penguen-yuruyusu-teknigini-uygulayin-1053025705.html
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istanbul, türkiye, kar, çatı, küçükçekmece
İstanbul'da 2 çocuk çatıda kar topu oynadı
Küçükçekmece’de kar topu oynamak isteyen iki çocuk, çatıya çıktı.
İstanbul'da etkili olan kar sonrasında birçok kişi kar oynamak için sokağa çıktı.
Küçükçekmece'de ise iki çocuk kar topu oynamak için
binanın çatısını seçti. Çocuklardan biri evinin balkonunda kar topu oynarken, diğeri ise binanın eğimli çatısında kar ile oynadı.
Çocukların çatıdaki oyununu gören bir başka mahalle sakini ise
tehlikeli oyunu cep telefonu ile kaydetti.