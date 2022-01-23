https://tr.sputniknews.com/20220123/istanbulda-2-cocuk-catida-kar-topu-oynadi-1053037500.html

İstanbul'da 2 çocuk çatıda kar topu oynadı

İstanbul'da 2 çocuk çatıda kar topu oynadı

Küçükçekmece’de kar topu oynamak isteyen iki çocuk, çatıya çıktı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T16:58+0300

2022-01-23T16:58+0300

2022-01-23T16:58+0300

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İstanbul'da etkili olan kar sonrasında birçok kişi kar oynamak için sokağa çıktı.Küçükçekmece'de ise iki çocuk kar topu oynamak için binanın çatısını seçti. Çocuklardan biri evinin balkonunda kar topu oynarken, diğeri ise binanın eğimli çatısında kar ile oynadı.Çocukların çatıdaki oyununu gören bir başka mahalle sakini ise tehlikeli oyunu cep telefonu ile kaydetti.

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