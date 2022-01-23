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İstanbul'da kar altında denizde yüzdüler: Alışık olmayan denemesin
İstanbul'da kar altında denizde yüzdüler: Alışık olmayan denemesin
İstanbul’da bir grup, kar yağışı altında buz gibi Boğaz suyunda yüzdü. Kuzguncuk Sahili’nde denize atlayarak yüzen grup, daha sonra ateş yakarak ısındı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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kar
üsküdar
deniz
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İstanbul'da eksi seviyelerdeki sıcaklıklara aldırış etmeyen bir grup vatandaş, kar yağışı altında Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde denize atlayarak yüzdü.İstanbul'da geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların da düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini arttırdı. İstanbul'un cadde ve sokakları beyaza büründü. Sıcaklıkların eksi seviyeye ulaştığı kentte soğuğa aldırış etmeyen bir grup vatandaş, Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nden deniz atladı. Suya atlayan vatandaşlar, kar yağışı altında dakikalarca yüzdü. Denizden çıkan vatandaşlar yaktıkları ateş başında ısınırken ortaya renkli görüntüler çıktı.'Deniz şifadır'Denize giren vatandaşlardan Ramazan Değer, "Kar altında denize giriyoruz. Alışık olmayanlar denemesin. Deniz şifadır. Sıcaklık burada eksi derecede. Ama deniz 3 derece vardır. Bu şifayı hiçbir şeye değişmem" diye konuştu.
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türkiye, kar, üsküdar, deniz, soğuk

İstanbul'da kar altında denizde yüzdüler: Alışık olmayan denemesin

13:38 23.01.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZORİstanbul'da kar altında denizde yüzdüler: Alışık olmayan denemesin
İstanbul'da kar altında denizde yüzdüler: Alışık olmayan denemesin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZOR
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İstanbul’da bir grup, kar yağışı altında buz gibi Boğaz suyunda yüzdü. Kuzguncuk Sahili’nde denize atlayarak yüzen grup, daha sonra ateş yakarak ısındı.
İstanbul'da eksi seviyelerdeki sıcaklıklara aldırış etmeyen bir grup vatandaş, kar yağışı altında Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde denize atlayarak yüzdü.
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların da düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini arttırdı. İstanbul'un cadde ve sokakları beyaza büründü.
Sıcaklıkların eksi seviyeye ulaştığı kentte soğuğa aldırış etmeyen bir grup vatandaş, Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nden deniz atladı. Suya atlayan vatandaşlar, kar yağışı altında dakikalarca yüzdü. Denizden çıkan vatandaşlar yaktıkları ateş başında ısınırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

'Deniz şifadır'

Denize giren vatandaşlardan Ramazan Değer, "Kar altında denize giriyoruz. Alışık olmayanlar denemesin. Deniz şifadır. Sıcaklık burada eksi derecede. Ama deniz 3 derece vardır. Bu şifayı hiçbir şeye değişmem" diye konuştu.
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