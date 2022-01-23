https://tr.sputniknews.com/20220123/istanbulda-kar-yagisi-cocuklar-oyun-oynadi-suruculer-zor-anlar-yasadi--1053023377.html

İstanbul'da kar yağışı: Çocuklar oyun oynadı, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da kar yağışı: Çocuklar oyun oynadı, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da kar yağışı kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde başlayan karda çocuklar oyun oynarken, sürücülerse trafikte zor anlar... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T02:54+0300

2022-01-23T02:54+0300

2022-01-23T03:01+0300

türkiye

istanbul

trafik

kar yağışı

kar

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052876985_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_18578f31d1a384ed25c6773d508f77f0.jpg

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre içerisinde bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren moto kuryeler ilerlemekte güçlük çekti. Çocuklar aileleriyle birlikte sokaklara inerek kar topu oynadı.Güngören’de bir kamyon yokuş aşağı inerken sağa sola kayarak park halindeki araçlara çarptı.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, trafik, kar yağışı, kar, çocuk