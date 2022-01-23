İstanbul'da kar yağışı: Çocuklar oyun oynadı, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre içerisinde bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren moto kuryeler ilerlemekte güçlük çekti. Çocuklar aileleriyle birlikte sokaklara inerek kar topu oynadı.Güngören’de bir kamyon yokuş aşağı inerken sağa sola kayarak park halindeki araçlara çarptı.
İstanbul'da kar yağışı kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde başlayan karda çocuklar oyun oynarken, sürücülerse trafikte zor anlar yaşadı.
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre içerisinde bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren moto kuryeler ilerlemekte güçlük çekti. Çocuklar aileleriyle birlikte sokaklara inerek kar topu oynadı.
Güngören’de bir kamyon yokuş aşağı inerken sağa sola kayarak park halindeki araçlara çarptı.