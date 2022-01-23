https://tr.sputniknews.com/20220123/istanbulda-universiteler-iki-gun-tatil-edildi-1053044845.html

İstanbul'da üniversiteler 2 gün tatil edildi

İstanbul'da üniversiteler 2 gün tatil edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pazartesi ve salı günleri İstanbul'da üniversitelerde eğitime ve sınavlara ara verildiğini açıkladı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

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üniversite

istanbul

tatil

ali yerlikaya

türkiye

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İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle üniversitelerde eğitim 2 gün tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir" dedi.

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üniversite, istanbul, tatil, ali yerlikaya