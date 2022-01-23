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https://tr.sputniknews.com/20220123/istanbulda-universiteler-iki-gun-tatil-edildi-1053044845.html
İstanbul'da üniversiteler 2 gün tatil edildi
İstanbul'da üniversiteler 2 gün tatil edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pazartesi ve salı günleri İstanbul'da üniversitelerde eğitime ve sınavlara ara verildiğini açıkladı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
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üniversite
istanbul
tatil
ali yerlikaya
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İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle üniversitelerde eğitim 2 gün tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir" dedi.
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üniversite, istanbul, tatil, ali yerlikaya

İstanbul'da üniversiteler 2 gün tatil edildi

23:22 23.01.2022 (güncellendi: 23:33 23.01.2022)
© Fotoğraf : Twitter/İstanbul Valiliğiİstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© Fotoğraf : Twitter/İstanbul Valiliği
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pazartesi ve salı günleri İstanbul'da üniversitelerde eğitime ve sınavlara ara verildiğini açıkladı.
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle üniversitelerde eğitim 2 gün tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir" dedi.
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