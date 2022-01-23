İstanbul'da üniversiteler 2 gün tatil edildi

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle üniversitelerde eğitim 2 gün tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pazartesi ve salı günleri İstanbul'da üniversitelerde eğitime ve sınavlara ara verildiğini açıkladı.
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle üniversitelerde eğitim 2 gün tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir" dedi.
Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz,
Şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle❄️🌨#Üniversite Rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası,