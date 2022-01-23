https://tr.sputniknews.com/20220123/izmirde-bir-kasapta-satilan-etin-kilosu-16-bin-tl-yagi-elinizin-sicakligiyla-bile-eriyebiliyor-1053030423.html

İzmir'de bir kasapta satılan etin kilosu 16 bin TL: 'Yağı elinizin sıcaklığıyla bile eriyebiliyor'

İzmir'de bir kasapta satılan etin kilosu 16 bin TL: 'Yağı elinizin sıcaklığıyla bile eriyebiliyor'

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir kasap dükkanında satılan Japon wagyu cinsi sığır eti, bin 200 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. Güncel kur değerine göre fiyatı... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T12:51+0300

2022-01-23T12:51+0300

2022-01-23T13:01+0300

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İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde kasaplık yapan Mehmet Günbey ve oğlu Bedirhan Günbey’in dükkanlarında bulunan etler, fiyatları ve hazırlanış biçimiyle dikkat çekiyor.Dükkanda en fazla ön plana çıkan ürün ise Japon ırkı ’wagyu’ cinsi sığırdan elde edilen ve kilosu bin 200 dolara satılan ‘Kobe’ eti. Etin pahalılığının ise birden fazla nedeni var. Bunlardan biri wagyu sığırının özel beslenme programları dahilinde masaj ve stressiz ortam yetiştirilerek yağlanması. Uzun süredir bin 200 dolardan satılan etin fiyatı, kur artışı sebebiyle son 1 senede 10 bin TL’den 16 bin TL’ye çıktı.‘En büyük özelliği etin içinde mermer olarak tabir edilen ince yağ dokuları’Kasap Mehmet Günbey, sığırlarının özel veterinerler kontrolünde özel programlarla mısır ve arpayla beslendiğini ve elde edilen etlerin sadece sırt ve bel kısmına ait olduğunu söyledi. Günbey, “Bunun en büyük özelliği de etin içinde mermer olarak tabir ettiğimiz ince yağ dokularının olmasıdır. Bu etin yağı elinizin sıcaklığıyla bile eriyebiliyor. Etlerimizin yağ oranı çok yüksek. 500 kilogramlık bir sığır kestiğimiz zaman bunun içinden yaklaşık 40-50 kilogram bir et alabiliyoruz” diye konuştu.‘40-60 gün dinlendiriliyor, 40 çeşit baharatla birlikte ‘altın suyu’na bandırılıyor’Türkiye’de bu eti sadece kendilerinin ürettiğini ve Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir çiftliğinin bulunduğunu belirten Günbey, “Bu et kesilir kesilmez direkt olarak dolaba konmuyor. Önce 40 ila 60 gün arasında kaya tuzlarının arasında dinlendiriyoruz. Daha sonra vitrine çıkararak satışa sunuyoruz. Dinlenmiş etin üstü siyahımsıdır ama içi de pespembedir. Buna ‘Dry Aged’, yani kuru dinlendirme deniyor. Daha sonra da 40 çeşit baharat ve altın suyu olarak tabir ettiğimiz karışımımıza bandırarak müşterilerimize ikram ediyoruz” dedi.‘Eti bilenler çok pahalı olduğunu söylemiyor’Günbey, müşterilerinin özellikle Katar, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerden geldiğini belirtti:Kasap Mehmet Günbey, kaya tuzlarında dinlendirilen etleri pişirdikten sonra yine kaya tuzunda servis ettiklerini ifade ederek, 200 TL ila 8 bin TL arasında değişen porsiyon servislerinin olduğunu ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220121/turkiye-kasaplar-federasyonu-baskan-vekili-et-su-an-en-ucuz-gida-maddesidir-1052970213.html

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