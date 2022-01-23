https://tr.sputniknews.com/20220123/kenan-dogulu-sezen-aksu-secilmis-bir-kisidir-ve-bizim-topraklarimiza-denk-gelmistir-1053036355.html

Kenan Doğulu: Sezen Aksu seçilmiş bir kişidir ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir

Kenan Doğulu: Sezen Aksu seçilmiş bir kişidir ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir

‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkısında geçen sözler sebebiyle tepki gören Sezen Aksu'ya Kenan Doğulu bir paylaşım ile destek oldu. Doğulu, "Seçilmiş bir... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T16:25+0300

2022-01-23T16:25+0300

2022-01-23T16:25+0300

yaşam

sezen aksu

sanat

şarkı

eleştiri

kenan doğulu

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Şarkıcı Kenan Doğulu, Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden, eleştirilere maruz kalan Sezen Aksu'ya destek verdi. Doğulu, "Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Ozanımız, canımız Sezen'inimizdir" dedi.Doğulu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ünlü sanatçıya destek verdi ve şu notu düştü:

https://tr.sputniknews.com/20220123/sezen-aksunun-tepkilere-cevabi-avci-sarkisi-35-farkli-dile-cevrildi-1053032104.html

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sezen aksu, sanat, şarkı, eleştiri, kenan doğulu