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Kenan Doğulu: Sezen Aksu seçilmiş bir kişidir ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir
Kenan Doğulu: Sezen Aksu seçilmiş bir kişidir ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir
‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkısında geçen sözler sebebiyle tepki gören Sezen Aksu'ya Kenan Doğulu bir paylaşım ile destek oldu. Doğulu, "Seçilmiş bir... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T16:25+0300
2022-01-23T16:25+0300
yaşam
sezen aksu
sanat
şarkı
eleştiri
kenan doğulu
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Şarkıcı Kenan Doğulu, Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden, eleştirilere maruz kalan Sezen Aksu'ya destek verdi. Doğulu, "Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Ozanımız, canımız Sezen'inimizdir" dedi.Doğulu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ünlü sanatçıya destek verdi ve şu notu düştü:
https://tr.sputniknews.com/20220123/sezen-aksunun-tepkilere-cevabi-avci-sarkisi-35-farkli-dile-cevrildi-1053032104.html
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sezen aksu, sanat, şarkı, eleştiri, kenan doğulu

Kenan Doğulu: Sezen Aksu seçilmiş bir kişidir ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir

16:25 23.01.2022
© DHAKenan Doğulu
Kenan Doğulu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© DHA
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‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkısında geçen sözler sebebiyle tepki gören Sezen Aksu'ya Kenan Doğulu bir paylaşım ile destek oldu. Doğulu, "Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Ozanımız, canımız Sezen'inimizdir" dedi.
Şarkıcı Kenan Doğulu, Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden, eleştirilere maruz kalan Sezen Aksu'ya destek verdi. Doğulu, "Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Ozanımız, canımız Sezen'inimizdir" dedi.
Doğulu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ünlü sanatçıya destek verdi ve şu notu düştü:
“Barışçıl ve üstün empati yeteneği; sevgi, aşk ve hoşgörü kalesi yapısıyla hepimizin kalplerine değmiş bir aile büyüğümüz; erdemli, bilgili ve çalışkan bir Türk kadınımızdır o. Dünyanın her ülkesinde hayranları olan, Türk müziğini pop müzik ile evlendirmiş ve milletimizi gururlandırmış ulusal bir hazinedir. Seçilmiş bir kişidir o. Ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Şanslı olduğumuzu düşünerek davranmamız ve pamuklara sarıp ödüllendirmemiz gereken, bize sevmeyi öğreten halk ozanımız, canımız Sezen’imizdir.”
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
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