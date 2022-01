https://tr.sputniknews.com/20220123/kirasi-9-bin-750-liraya-cikarilip-muhurlenen-ogrenci-evi-davalik-oldu-1053038581.html

Kirası 9 bin 750 liraya çıkarılıp mühürlenen öğrenci evi davalık oldu

Kirası 9 bin 750 liraya çıkarılıp mühürlenen öğrenci evi davalık oldu

İstanbul Bahçelievler'de kiralarının, 4 bin 600 liradan 9 bin 750 liraya çıkarılmasını kabul etmeyen öğrenciler, üzerine evin pansiyon olarak kullanıldığı... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T17:54+0300

2022-01-23T17:54+0300

2022-01-23T18:18+0300

türkiye

istanbul

türkiye

tazminat

öğrenci

kira

kiracı

ev sahibi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053038556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_139478fe21700ae3b8cff9f321154ab1.jpg

Biri özel okulda öğretmen, diğerleri üniversite öğrencisi olan kiracılar, geçtiğimiz yıl haziran ayında Bahçelievler'de 4 bin liraya daire kiraladı. Daire, 30 Aralık 2021 günü satılarak el değiştirdi. Kiracıların iddiasına göre, yeni ev sahibi Bilgin Yılmaz kirayı 9 bin 750 liraya çıkardı. Tutarın yüksek olduğunu belirten kiracılar, 1 yıllık kontratları olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine ev sahibi Yılmaz, 5 Ocak'ta "Ev pansiyon gibi kullanılıyor. Gireni çıkanı belli değil" diyerek kaymakamlığa şikayette bulundu. Günler sonra polis ve zabıta ekipleri daireye gitti. Yapılan incelemede, ev sahibinin şikâyetinin gerçeği yansıtmadığı tutanak altına alındı. Ev sahibi Yılmaz'ın ikinci şikayetinin ardından 17 Ocak'ta eve gelen polis ekipleri, 4 kadını ifadelerini almak üzere Kocasinan Şehit Mehmet Aydın Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. İfade işleminin ardından kadınların kaldığı ev gece saat 01.30'da mühürlendi. Gece yarısı ortada kalan kiracılar, yakınlarının evlerine yerleşti. Kiracı kadınlar daha sonra kararın iptali için mahkemeye başvurdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuyan Melisa Kızoğlu, İstanbul 8. İdare Mahkemesi'ne kararın hukuksuz olduğunu gerekçe göstererek dava açtı. Mahkeme 21 Ocak'ta yürütmenin durdurulması kararı verdi. Karar üzerine dairedeki mühür sökülüp kadınlar yeniden evlerine yerleşti.'9 bin 750 lira kira istedi'Yaşadıkları süreci anlatan Melisa Kızoğlu, "2021 yılının Haziran ayında Mustafa D. ile sözleşme yaptık. Ben öğrenci olduğum için kendisinden bir oda kiraladım. Benim oda başı kiram bin lira olarak belirlendi. Toplam ev için ise 4 bin 600 lira ödüyorduk. Mustafa D., evi Bilgin Yılmaz'a satmış, biz bunu üçüncü kişiler aracılığıyla öğrendik. Yeni ev sahibiyle iletişime geçtik. Onlar eve geldiler, şartları olduklarını söylediler. Geldiklerinde bizden 9 bin 750 lira para istediklerini söylediler. Bunu karşılayamayacağımızı ifade ettik. Bu nedenle bizim elektriğimizi, suyumuzu ve doğalgazımızı keseceklerini söylediler. Ardından aralıklı günlerde kesintiler oldu. Sonrasında elektrik, su ve doğalgazı kendi adımıza aldık" dedi.'Birkaç parça eşya ile dışarı atıldık'Evin apart olmadığını kanıtladıklarını söyleyen Kızoğlu, "Ocak ayının başında ev sahibi bizi şikayet etti. 17 Ocak'ta polisler eve geldi. Bilgin Yılmaz adına şikayet olduğunu söylediler. İfade alacaklarını söylediler, durumu anlattık, apartman yöneticisiyle konuştuk. Evin apart gibi kullanılmadığını, öğrenci evi olduğunu söyledik. Elimizdeki sözleşmeyi, faturaları gösterdik. Tutanakta evin öğrenci evi olduğu yazıldı. Aradan iki geçtikten sonra bizi karakola ifadeye çağırdılar. Karakolda 'Bize ifadenizi verin mühür takılacak' denildi. Polislerle birlikte eve geldik. Zabıtalar da geldi ve birkaç parça eşyayla dışarı atılmak zorunda kaldık. İki gece başkasında kaldık, dün gece eve girebildik. Açıkçası ne yapacağımı bilmiyordum. Arkadaşım 'Bana gelebilirsin ev müsait' demeseydi tamamen dışarıda yağmurda kalacaktım" diye konuştu.'Tazminat davası açacağız'Melisa Kızoğlu'nun avukatı Yunus Emre Çakıroğlu ise evin mühürlenmesi işleminin hukuka aykırı olduğuna vurgulayarak "Öğrenci apartı için en az 10 öğrenci olması lazım. Apart gibi bir yerin yıllık kiralanması da beklenebilir bir durum değil. Bununla alakalı tespitler yapılmış, faturalara bakılmış, apartman yöneticiyle birlikte şikayet olup olmadığı da kontrol edilmiş. Bunun üzerine şikayetin gerçeği yansıtmadığına ilişkin tutanak tutulmuş. Nasıl olduysa iki gün sonra kiracıları tekrar emniyete çağırıyorlar. Bununla alakalı ortada, 'Mühürlensin' diye bir emir yok. Buna rağmen nasıl bir emirle yapıldığını bilmiyoruz. Gelip evi gecenin bir yarısında mühürlüyorlar. Açık bir hukuka aykırılığın görülmesi sebebiyle mühürleme işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Burada bir görevi kötüye kullanma varsa bununla alakalı da şikayet yoluna gideceğiz. Kiracıların uğradığı zararı tazmin için maddi-manevi tazminat davası açacak, bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, türkiye, tazminat, öğrenci, kira, kiracı, ev sahibi