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Kırıkkale’de 3 kişi kar üstünde yarı çıplak güreşti
Kırıkkale’de 3 kişi kar üstünde yarı çıplak güreşti
Kırıkkale’de gece yarısı sokağa çıkan 3 kişi soğuk havaya aldırış etmeden kar üstünde yarı çıplak güreşti. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T03:21+0300
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türkiye
kırıkkale
kar yağışı
güreş
çıplak
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Kırıkkale'de kar yağışının ardından şehrin birçok yeri beyaza büründü. Kartopu oynamak ve fotoğraf çekmek için dışarı çıkanların aynı sıra 3 kişi ise soğuk havaya aldırış etmeden kar üstünde yarı çıplak güreşti. Amatör olarak güreştiklerini ifade eden Doğan Akyüz, "Bu işi amatör yapsak olsak da bir o kadar da hevesliyim. Şu zaman da en güzel yapılacak spor dalı güreş diyorum. Çoğu sporun çoğu işin mevsimi olmadığı için bence güreşin de mevsimi yoktur. Spor her dalda güzeldir. Karda güreşirken insan üşüdüğünü hissetmiyor. Daha çok yatıkça yapasın geliyor. İnşallah devamını getireceğim" dedi.Yusuf Can Karakaya, "Yusuf amcam ve Doğan kardeşimle beraber bir kar eğlencesi yapalım dedik. Onlar benden daha profesyoneller. Beraber güzelce bir eğlence yaptık. Çok mutlu oldum" diye konuştu.
türkiye
kırıkkale
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kırıkkale, kar yağışı, güreş, çıplak

Kırıkkale’de 3 kişi kar üstünde yarı çıplak güreşti

03:21 23.01.2022 (güncellendi: 03:26 23.01.2022)
© İHAKırıkkale’de 3 kişi kar üstünde yarı çıplak güreşti
Kırıkkale’de 3 kişi kar üstünde yarı çıplak güreşti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA
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Kırıkkale’de gece yarısı sokağa çıkan 3 kişi soğuk havaya aldırış etmeden kar üstünde yarı çıplak güreşti.
Kırıkkale'de kar yağışının ardından şehrin birçok yeri beyaza büründü. Kartopu oynamak ve fotoğraf çekmek için dışarı çıkanların aynı sıra 3 kişi ise soğuk havaya aldırış etmeden kar üstünde yarı çıplak güreşti.
Amatör olarak güreştiklerini ifade eden Doğan Akyüz, "Bu işi amatör yapsak olsak da bir o kadar da hevesliyim. Şu zaman da en güzel yapılacak spor dalı güreş diyorum. Çoğu sporun çoğu işin mevsimi olmadığı için bence güreşin de mevsimi yoktur. Spor her dalda güzeldir. Karda güreşirken insan üşüdüğünü hissetmiyor. Daha çok yatıkça yapasın geliyor. İnşallah devamını getireceğim" dedi.
Yusuf Can Karakaya, "Yusuf amcam ve Doğan kardeşimle beraber bir kar eğlencesi yapalım dedik. Onlar benden daha profesyoneller. Beraber güzelce bir eğlence yaptık. Çok mutlu oldum" diye konuştu.
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