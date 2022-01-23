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Kırşehir'de sağlık ekibi hastaya oksijen tüpünü omzunda taşıyarak ulaştırdı
Kırşehir'de sağlık ekibi hastaya oksijen tüpünü omzunda taşıyarak ulaştırdı
Kırşehir'de, yoğun kar yağışı nedeniyle hastaya ulaşmakta zorluk çeken sağlık ekibi, oksijen tüpünü omzunda taşıyarak ulaştırdı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T00:53+0300
2022-01-23T00:52+0300
türkiye
hasta
sağlık çalışanı
oksijen tüpü
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İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akçakent ilçesine bağlı Yeşildere köyünde rahatsızlanan 65 yaşındaki astım hastasına ulaşmak için yola çıkan İl Ambulans Servisine bağlı 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşadıİl Özel İdaresi ekibinin desteğiyle köye ulaşan sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu ambulans evin bulunduğu alana gidemeyince yürüyerek yola devam edildi.Bir sağlık görevlisinin oksijen tüpünü omuzunda taşımasıyla ilerleyen ekip, eve ulaşarak hastaya müdahale etti.Hasta, müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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hasta, sağlık çalışanı, oksijen tüpü

Kırşehir'de sağlık ekibi hastaya oksijen tüpünü omzunda taşıyarak ulaştırdı

00:53 23.01.2022
© İHAKırşehir'de sağlık ekibi hastaya oksijen tüpünü omzunda taşıyarak ulaştırdı
Kırşehir'de sağlık ekibi hastaya oksijen tüpünü omzunda taşıyarak ulaştırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA
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Kırşehir'de, yoğun kar yağışı nedeniyle hastaya ulaşmakta zorluk çeken sağlık ekibi, oksijen tüpünü omzunda taşıyarak ulaştırdı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akçakent ilçesine bağlı Yeşildere köyünde rahatsızlanan 65 yaşındaki astım hastasına ulaşmak için yola çıkan İl Ambulans Servisine bağlı 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşadı
İl Özel İdaresi ekibinin desteğiyle köye ulaşan sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu ambulans evin bulunduğu alana gidemeyince yürüyerek yola devam edildi.
Bir sağlık görevlisinin oksijen tüpünü omuzunda taşımasıyla ilerleyen ekip, eve ulaşarak hastaya müdahale etti.
Hasta, müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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