https://tr.sputniknews.com/20220123/kirsehirde-saglik-ekibi-hastaya-oksijen-tupunu-omzunda-tasiyarak-ulastirdi-1053022314.html

Kırşehir'de sağlık ekibi hastaya oksijen tüpünü omzunda taşıyarak ulaştırdı

Kırşehir'de sağlık ekibi hastaya oksijen tüpünü omzunda taşıyarak ulaştırdı

Kırşehir'de, yoğun kar yağışı nedeniyle hastaya ulaşmakta zorluk çeken sağlık ekibi, oksijen tüpünü omzunda taşıyarak ulaştırdı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T00:53+0300

2022-01-23T00:53+0300

2022-01-23T00:52+0300

türkiye

hasta

sağlık çalışanı

oksijen tüpü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053022289_0:275:729:685_1920x0_80_0_0_86b7d5462e1e5fadb9ed5055ed98e1ff.jpg

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akçakent ilçesine bağlı Yeşildere köyünde rahatsızlanan 65 yaşındaki astım hastasına ulaşmak için yola çıkan İl Ambulans Servisine bağlı 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşadıİl Özel İdaresi ekibinin desteğiyle köye ulaşan sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu ambulans evin bulunduğu alana gidemeyince yürüyerek yola devam edildi.Bir sağlık görevlisinin oksijen tüpünü omuzunda taşımasıyla ilerleyen ekip, eve ulaşarak hastaya müdahale etti.Hasta, müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hasta, sağlık çalışanı, oksijen tüpü