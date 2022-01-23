https://tr.sputniknews.com/20220123/kiz-arkadasi-barisma-teklifini-reddedince-kendini-yoldan-gecen-aracin-onune-atti--1053022667.html

Kız arkadaşı barışma teklifini reddedince kendini yoldan geçen aracın önüne attı

Kız arkadaşı barışma teklifini reddedince kendini yoldan geçen aracın önüne attı

Nevşehir'de kız arkadaşı tarafından barışma teklifi kabul edilmeyen bir adam yoldan geçen aracın önüne atladı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

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2022-01-23T01:28+0300

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nevşehir

teklif

barışma

türkiye

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Kız arkadaşından barışma teklifine olumsuz yanıt alan T.İ.'nin buluştukları kafeden hızla çıkarak yoldan geçen H.A.'nın kullandığı aracın önüne atladığı iddia edildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan T.İ. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

nevşehir

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nevşehir, teklif, barışma