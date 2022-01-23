Kız arkadaşı barışma teklifini reddedince kendini yoldan geçen aracın önüne attı

Kız arkadaşından barışma teklifine olumsuz yanıt alan T.İ.'nin buluştukları kafeden hızla çıkarak yoldan geçen H.A.'nın kullandığı aracın önüne atladığı iddia edildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan T.İ. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Nevşehir'de kız arkadaşı tarafından barışma teklifi kabul edilmeyen bir adam yoldan geçen aracın önüne atladı.
Kız arkadaşından barışma teklifine olumsuz yanıt alan T.İ.'nin buluştukları kafeden hızla çıkarak yoldan geçen H.A.'nın kullandığı aracın önüne atladığı iddia edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan T.İ. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.