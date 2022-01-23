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https://tr.sputniknews.com/20220123/kiz-arkadasi-barisma-teklifini-reddedince-kendini-yoldan-gecen-aracin-onune-atti--1053022667.html
Kız arkadaşı barışma teklifini reddedince kendini yoldan geçen aracın önüne attı
Kız arkadaşı barışma teklifini reddedince kendini yoldan geçen aracın önüne attı
Nevşehir'de kız arkadaşı tarafından barışma teklifi kabul edilmeyen bir adam yoldan geçen aracın önüne atladı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T01:28+0300
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nevşehir
teklif
barışma
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Kız arkadaşından barışma teklifine olumsuz yanıt alan T.İ.'nin buluştukları kafeden hızla çıkarak yoldan geçen H.A.'nın kullandığı aracın önüne atladığı iddia edildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan T.İ. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
nevşehir
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nevşehir, teklif, barışma

Kız arkadaşı barışma teklifini reddedince kendini yoldan geçen aracın önüne attı

01:28 23.01.2022 (güncellendi: 01:29 23.01.2022)
© İHA / ASIM ÇAPACI Nevşehir'de kız arkadaşı barışma teklifini kabul etmeyince yoldan geçen aracın önüne atladığı iddia edilen T.İ. yaralandı
 Nevşehir'de kız arkadaşı barışma teklifini kabul etmeyince yoldan geçen aracın önüne atladığı iddia edilen T.İ. yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA / ASIM ÇAPACI
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Nevşehir'de kız arkadaşı tarafından barışma teklifi kabul edilmeyen bir adam yoldan geçen aracın önüne atladı.
Kız arkadaşından barışma teklifine olumsuz yanıt alan T.İ.'nin buluştukları kafeden hızla çıkarak yoldan geçen H.A.'nın kullandığı aracın önüne atladığı iddia edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan T.İ. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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