https://tr.sputniknews.com/20220123/kommersant-normandiya-dortlusu-donbasstaki-catismaya-dair-gorusmeleri-yeniden-baslatmaya-niyetli-1053024347.html

Kommersant: Normandiya Dörtlüsü Donbass’taki çatışmaya dair görüşmeleri yeniden başlatmaya niyetli

Kommersant: Normandiya Dörtlüsü Donbass’taki çatışmaya dair görüşmeleri yeniden başlatmaya niyetli

Rus Kommersant gazetesinin bildirdiği üzere ‘Normandiya Formatı’ ülkeleri (Almanya, Rusya, Ukrayna, Fransa) liderlerinin danışmanları, önümüzdeki çarşamba günü... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T04:27+0300

2022-01-23T04:27+0300

2022-01-23T04:27+0300

dünya

rusya

normandiya formatı

minsk anlaşması

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Gazetenin haberinde, ‘Normandiya Formatı’ liderlerinin siyasi danışmanlarının önümüzdeki çarşamba günü Paris'te yapılması planlanan ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaya çözüm bulunmasını amaçlayan toplantının detaylarını görüştüğü belirtildi.Habere göre bu, Donbass'taki görüşmelerin askıya alınmasının, Rusya ile Batı arasında ise karşılıklı güvenlik garantileri hakkında daha geniş bir tartışma başlamasının ardından yeniden başlayacağına ilişkin ilk sinyal.Kommersant’a, ‘Normandiya Dörtlüsü’ liderlerinin siyasi danışmanlarının uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze bir görüşmenin hazırlıklarını yaptığını konuya yakın olan üç kaynak aktardı. Daha sonra toplantıyı Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ta doğruladı.Gazetenin aktardığı üzere görüşme, müzakerecilerin salı günü toplanacağı Fransa’nın başkenti Paris’te ertesi gün, yani 26 Ocak Çarşamba günü yapılacak. Görüşmede Almanya’yı temsil edilecek isim Başbakan dış siyaset danışmanı Jens Plotner olacak, müzakerelerde Fransa Cumhurbaşkanı diplomatik danışmanı Emmanuel Bonn, Rusya’yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ve Ukrayna’yı Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ta yer alacak.Görüşmede Minsk Anlaşmalarının uygulanmasına yönelik önlemler üzerinde durulacak. Moskova, Kiev'in söz konusu önlemleri uygulaması ve Ukrayna makamlarının tanınmayan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin liderleri ile doğrudan diyalog yürütmesi konusunda ısrar ediyor. Ukrayna tarafı ise, çatışmaya taraf olduğu için sadece Rusya ile müzakere etmeyi kabul ettiğini beyan ediyor.

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rusya, normandiya formatı, minsk anlaşması