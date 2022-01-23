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https://tr.sputniknews.com/20220123/kommersant-normandiya-dortlusu-donbasstaki-catismaya-dair-gorusmeleri-yeniden-baslatmaya-niyetli-1053024347.html
Kommersant: Normandiya Dörtlüsü Donbass’taki çatışmaya dair görüşmeleri yeniden başlatmaya niyetli
Kommersant: Normandiya Dörtlüsü Donbass’taki çatışmaya dair görüşmeleri yeniden başlatmaya niyetli
Rus Kommersant gazetesinin bildirdiği üzere ‘Normandiya Formatı’ ülkeleri (Almanya, Rusya, Ukrayna, Fransa) liderlerinin danışmanları, önümüzdeki çarşamba günü... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T04:27+0300
2022-01-23T04:27+0300
dünya
rusya
normandiya formatı
minsk anlaşması
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Gazetenin haberinde, ‘Normandiya Formatı’ liderlerinin siyasi danışmanlarının önümüzdeki çarşamba günü Paris'te yapılması planlanan ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaya çözüm bulunmasını amaçlayan toplantının detaylarını görüştüğü belirtildi.Habere göre bu, Donbass'taki görüşmelerin askıya alınmasının, Rusya ile Batı arasında ise karşılıklı güvenlik garantileri hakkında daha geniş bir tartışma başlamasının ardından yeniden başlayacağına ilişkin ilk sinyal.Kommersant’a, ‘Normandiya Dörtlüsü’ liderlerinin siyasi danışmanlarının uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze bir görüşmenin hazırlıklarını yaptığını konuya yakın olan üç kaynak aktardı. Daha sonra toplantıyı Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ta doğruladı.Gazetenin aktardığı üzere görüşme, müzakerecilerin salı günü toplanacağı Fransa’nın başkenti Paris’te ertesi gün, yani 26 Ocak Çarşamba günü yapılacak. Görüşmede Almanya’yı temsil edilecek isim Başbakan dış siyaset danışmanı Jens Plotner olacak, müzakerelerde Fransa Cumhurbaşkanı diplomatik danışmanı Emmanuel Bonn, Rusya’yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ve Ukrayna’yı Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ta yer alacak.Görüşmede Minsk Anlaşmalarının uygulanmasına yönelik önlemler üzerinde durulacak. Moskova, Kiev'in söz konusu önlemleri uygulaması ve Ukrayna makamlarının tanınmayan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin liderleri ile doğrudan diyalog yürütmesi konusunda ısrar ediyor. Ukrayna tarafı ise, çatışmaya taraf olduğu için sadece Rusya ile müzakere etmeyi kabul ettiğini beyan ediyor.
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rusya, normandiya formatı, minsk anlaşması

Kommersant: Normandiya Dörtlüsü Donbass’taki çatışmaya dair görüşmeleri yeniden başlatmaya niyetli

04:27 23.01.2022
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEVMinsk görüşmeleri
Minsk görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Rus Kommersant gazetesinin bildirdiği üzere ‘Normandiya Formatı’ ülkeleri (Almanya, Rusya, Ukrayna, Fransa) liderlerinin danışmanları, önümüzdeki çarşamba günü Paris'te yapılması planlanan toplantının detaylarını görüşüyor.
Gazetenin haberinde, ‘Normandiya Formatı’ liderlerinin siyasi danışmanlarının önümüzdeki çarşamba günü Paris'te yapılması planlanan ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaya çözüm bulunmasını amaçlayan toplantının detaylarını görüştüğü belirtildi.
Habere göre bu, Donbass'taki görüşmelerin askıya alınmasının, Rusya ile Batı arasında ise karşılıklı güvenlik garantileri hakkında daha geniş bir tartışma başlamasının ardından yeniden başlayacağına ilişkin ilk sinyal.
Kommersant’a, ‘Normandiya Dörtlüsü’ liderlerinin siyasi danışmanlarının uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze bir görüşmenin hazırlıklarını yaptığını konuya yakın olan üç kaynak aktardı. Daha sonra toplantıyı Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ta doğruladı.
Gazetenin aktardığı üzere görüşme, müzakerecilerin salı günü toplanacağı Fransa’nın başkenti Paris’te ertesi gün, yani 26 Ocak Çarşamba günü yapılacak. Görüşmede Almanya’yı temsil edilecek isim Başbakan dış siyaset danışmanı Jens Plotner olacak, müzakerelerde Fransa Cumhurbaşkanı diplomatik danışmanı Emmanuel Bonn, Rusya’yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ve Ukrayna’yı Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ta yer alacak.
Görüşmede Minsk Anlaşmalarının uygulanmasına yönelik önlemler üzerinde durulacak. Moskova, Kiev'in söz konusu önlemleri uygulaması ve Ukrayna makamlarının tanınmayan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin liderleri ile doğrudan diyalog yürütmesi konusunda ısrar ediyor. Ukrayna tarafı ise, çatışmaya taraf olduğu için sadece Rusya ile müzakere etmeyi kabul ettiğini beyan ediyor.
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