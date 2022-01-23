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Konya'da yoğun kar ve tipi nedeniyle karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı
Konya'da yoğun kar ve tipi nedeniyle karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı
Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Konya’yı komşu şehirlere bağlayan Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta karayolları... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T01:37+0300
2022-01-23T01:37+0300
türkiye
trafik
konya
kar
araç
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Akşam saatlerinde Konya genelinde başlayan yağmur yağışı ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Yoğun tipi ve kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya-Antalya, Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray ve Adana karayolları tüm araçlara ulaşıma çift taraflı olarak kapatıldı. Konya-Afyonkarahisar karayolu istikametine giden araçlar kent merkezi çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçtan sürücülere anons yaparak yolun kapalı olduğunu bildirdi.
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trafik, konya, kar, araç

Konya'da yoğun kar ve tipi nedeniyle karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı

01:37 23.01.2022
© İHA / ABDULĞANİ ÇİFTÇİKar yağışı, yol
Kar yağışı, yol - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA / ABDULĞANİ ÇİFTÇİ
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Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Konya’yı komşu şehirlere bağlayan Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı.
Akşam saatlerinde Konya genelinde başlayan yağmur yağışı ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Yoğun tipi ve kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya-Antalya, Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray ve Adana karayolları tüm araçlara ulaşıma çift taraflı olarak kapatıldı.
Konya-Afyonkarahisar karayolu istikametine giden araçlar kent merkezi çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçtan sürücülere anons yaparak yolun kapalı olduğunu bildirdi.
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