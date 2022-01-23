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https://tr.sputniknews.com/20220123/koronaviruse-yakalaninca-8-aylik-bebegi-sezaryenle-alinan-kadin-hayatini-kaybetti-1053027721.html
Koronavirüse yakalanınca 8 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanınca 8 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın hayatını kaybetti
Rize'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 8 aylık bebeği sezaryenle alınan 27 yaşındaki Neriman Kösem entübe edildiği yoğun bakımda... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T11:08+0300
2022-01-23T11:08+0300
bebek
hamile
koronavirüs
neriman kösem
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Yaklaşık 1 ay önce koronavirüs belirtileri gösteren 8 aylık hamile Neriman Kösem'e test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kösem'in durumunun ağırlaşması ile karnındaki kız bebeği de sezaryenle alınarak kuvöze kondu. Yoğun bakımda tedavi olan Kösem ise doğumdan 16 gün sonra 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. 3 yaşında bir oğlu da olan Kösem'in yeni doğan kızına 'İpek' adı verildi. Bebek tedavinin ardından taburcu edildi.
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bebek, hamile, koronavirüs, neriman kösem

Koronavirüse yakalanınca 8 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın hayatını kaybetti

11:08 23.01.2022
© DHANeriman Kösem
Neriman Kösem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© DHA
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Rize'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 8 aylık bebeği sezaryenle alınan 27 yaşındaki Neriman Kösem entübe edildiği yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Yaklaşık 1 ay önce koronavirüs belirtileri gösteren 8 aylık hamile Neriman Kösem'e test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kösem'in durumunun ağırlaşması ile karnındaki kız bebeği de sezaryenle alınarak kuvöze kondu.
Yoğun bakımda tedavi olan Kösem ise doğumdan 16 gün sonra 21 Ocak'ta hayatını kaybetti.
3 yaşında bir oğlu da olan Kösem'in yeni doğan kızına 'İpek' adı verildi. Bebek tedavinin ardından taburcu edildi.
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