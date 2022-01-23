Koronavirüse yakalanınca 8 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın hayatını kaybetti

Yaklaşık 1 ay önce koronavirüs belirtileri gösteren 8 aylık hamile Neriman Kösem'e test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kösem'in durumunun ağırlaşması ile karnındaki kız bebeği de sezaryenle alınarak kuvöze kondu. Yoğun bakımda tedavi olan Kösem ise doğumdan 16 gün sonra 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. 3 yaşında bir oğlu da olan Kösem'in yeni doğan kızına 'İpek' adı verildi. Bebek tedavinin ardından taburcu edildi.
Rize'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 8 aylık bebeği sezaryenle alınan 27 yaşındaki Neriman Kösem entübe edildiği yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Yaklaşık 1 ay önce koronavirüs belirtileri gösteren 8 aylık hamile Neriman Kösem'e test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kösem'in durumunun ağırlaşması ile karnındaki kız bebeği de sezaryenle alınarak kuvöze kondu.
Yoğun bakımda tedavi olan Kösem ise doğumdan 16 gün sonra 21 Ocak'ta hayatını kaybetti.
3 yaşında bir oğlu da olan Kösem'in yeni doğan kızına 'İpek' adı verildi. Bebek tedavinin ardından taburcu edildi.