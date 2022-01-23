https://tr.sputniknews.com/20220123/kuzey-kibrista-erken-genel-secim-icin-oy-kullanma-islemi-basladi--1053025911.html

Kuzey Kıbrıs'ta erken genel seçim için oy kullanma işlemi başladı

Kuzey Kıbrıs'ta erken genel seçim için oy kullanma işlemi başladı

Kuzey Kıbrıs genelinde kurulan 763 sandıkta 203 bin 792 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek. Oy verme işlemi sırasında Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T09:50+0300

2022-01-23T09:50+0300

2022-01-23T09:55+0300

dünya

seçim

ysk

milletvekili

kuzey kıbrıs

aday

sandık

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Kuzey Kıbrıs'ta milletvekilliği erken genel seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Ülke genelinde oy kullanma süreci saat 08.00'de başladı ve 18.00'de sona erecek. Kurulan 763 sandıkta 203 bin 792 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek. Sandıklarda 2 bin 289 kişi görev alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilçe seçim kurullarında görev yapanlar, sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin görevlendirdiği temsilciler ve polisler dahil seçimde 6 bin kişi görev yapıyor. YSK, saat 19.00'a kadar radyo, televizyon, gazete ve diğer tüm yayın organları tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapmanın yasak olacağını açıkladı. Sandıklarda oylar, 'mühür', 'mühür ve tercih' ile 'karma oy' şeklinde kullanılabiliyor. Seçimde yüzde 5 barajını geçen siyasi partiler, 50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanacak. Oy kullanma işlemleri sırasında Kovid-19 salgını kuralları uygulanıyor. Seçmenler, oy kullanılacak alana maskesiz giremiyor, vatandaşlara seçim kabinine gitmeden önce eldiven veriliyor. Oy kullanacak kişilerden test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayan 'Adapass' ile Kovid-19 testi istenmiyor. Kovid-19 testi pozitif olan kişiler ise oy kullanamıyor. Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarışıyor. 8 siyasi parti toplamda 400 aday belirleyerek YSK'ye başvururken, 3 bağımsız aday da Cumhuriyet Meclisindeki 50 koltuk için seçimde yarışacak. 403 milletvekili adayından 131'i kadın ve en genç adaylar ise 1996 doğumlu. Seçime katılacak siyasi partiler arasında Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yer alıyor. Meclis'te halen UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor. Meclis’teki 49 vekilden 40’ı, 23 Ocak seçimine yeniden adaylığını koydu. Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde vekil sayısı 49'a düşmüştü. Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.

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seçim, ysk, milletvekili, kuzey kıbrıs, aday, sandık