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Kuzey Kıbrıs'taki genel seçimde ilk sonuçlar belli oldu: İktidardaki Ulusal Birlik Partisi önde
Kuzey Kıbrıs'taki genel seçimde ilk sonuçlar belli oldu: İktidardaki Ulusal Birlik Partisi önde
Kuzey Kıbrıs'taki genel seçimde, yüzde 10’u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95’ini alan iktidardaki Ulusal Birlik... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T22:19+0300
2022-01-23T22:19+0300
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kuzey kıbrıs
Kuzey Kıbrıs'taki genel seçimde ilk sonuçlar belli oldu: İktidardaki Ulusal Birlik Partisi önde
22:19 23.01.2022 (güncellendi: 22:25 23.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
Kuzey Kıbrıs'taki genel seçimde, yüzde 10’u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95’ini alan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi yarışı önde götürüyor.