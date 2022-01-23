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Kuzey Kıbrıs'taki genel seçimde ilk sonuçlar belli oldu: İktidardaki Ulusal Birlik Partisi önde
Kuzey Kıbrıs'taki genel seçimde ilk sonuçlar belli oldu: İktidardaki Ulusal Birlik Partisi önde
Kuzey Kıbrıs'taki genel seçimde, yüzde 10’u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95’ini alan iktidardaki Ulusal Birlik... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
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Kuzey Kıbrıs'taki genel seçimde ilk sonuçlar belli oldu: İktidardaki Ulusal Birlik Partisi önde

22:19 23.01.2022 (güncellendi: 22:25 23.01.2022)
© DHAUlusal Birlik Partisi
Ulusal Birlik Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© DHA
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Kuzey Kıbrıs'taki genel seçimde, yüzde 10’u açılan sandıklardan çıkan ilk gayrı resmi sonuçlara göre oyların yüzde 40,95’ini alan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi yarışı önde götürüyor.
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