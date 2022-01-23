https://tr.sputniknews.com/20220123/kuzey-marmara-otoyolunda-yolcu-otobusu-sarampole-yuvarlandi-1053025871.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T09:45+0300

2022-01-23T09:45+0300

2022-01-23T10:13+0300

istanbul

otobüs

kuzey marmara otoyolu

kaza

türkiye

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TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.Ekiplerin otobüstekilere müdahalesi sürüyor.

istanbul

kuzey marmara otoyolu

türkiye

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istanbul, otobüs, kuzey marmara otoyolu, kaza