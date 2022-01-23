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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T09:45+0300
2022-01-23T09:45+0300
2022-01-23T10:13+0300
istanbul
otobüs
kuzey marmara otoyolu
kaza
türkiye
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TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.Ekiplerin otobüstekilere müdahalesi sürüyor.
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istanbul, otobüs, kuzey marmara otoyolu, kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 09:45 23.01.2022 (güncellendi: 10:13 23.01.2022)
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
TEM bağlantı yolunda
Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.
Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Ekiplerin otobüstekilere müdahalesi sürüyor.