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https://tr.sputniknews.com/20220123/kuzey-marmara-otoyolunda-yolcu-otobusu-sarampole-yuvarlandi-1053025871.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T09:45+0300
2022-01-23T10:13+0300
istanbul
otobüs
kuzey marmara otoyolu
kaza
türkiye
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TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.Ekiplerin otobüstekilere müdahalesi sürüyor.
istanbul
kuzey marmara otoyolu
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istanbul, otobüs, kuzey marmara otoyolu, kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

09:45 23.01.2022 (güncellendi: 10:13 23.01.2022)
© DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen otobüs
Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© DHA
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Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.
Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Ekiplerin otobüstekilere müdahalesi sürüyor.
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