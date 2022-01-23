https://tr.sputniknews.com/20220123/meteorolojiden-istanbul-icin-yogun-kar-uyarisi--1053035488.html

Meteoroloji'den İstanbul için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T15:54+0300

2022-01-23T15:54+0300

2022-01-23T15:54+0300

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kar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının gelecek 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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