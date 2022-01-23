https://tr.sputniknews.com/20220123/nasadaki-tek-turk-profesor-ozelden-arizonadan-mardine-kiz-kardesler-bilim-koprusu-1053027822.html

NASA'da görev yapan Özel'den 'Arizona'dan Mardin'e Kız Kardeşler Bilim Köprüsü' projesi

NASA'da görev yapan Özel'den 'Arizona'dan Mardin'e Kız Kardeşler Bilim Köprüsü' projesi

Arizona Üniversitesi öğrencileri ile Mardin'deki lise öğrencileri arasında bilim köprüsü kurmayı amaçlayan, danışmanlığını NASA Hubble kadrosuna kabul edilmiş... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T11:13+0300

2022-01-23T11:13+0300

2022-01-23T11:19+0300

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feryal özel

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Mardin, Midyat ve Kızıltepe Fen liselerinden toplam 30 kız öğrencinin katıldığı projeyi Prof. Dr. Özel ve koordinatör Gülcan Kılıç, Milliyet'e anlattı.Robotik ve kodlama atölyeleri‘Kız Kardeşler Bilim Köprüsü: Arizona'dan Mardin'e Projesi’ hakkında bilgi veren Mardin Kültür Derneği Proje Koordinatörü Gülcan Kılıç, şunları kaydetti:Prof. Dr. Özel'le yollarının 2017’de Sabancı Vakfı desteğiyle sürdürülen Sisters Lab/Kız Kardeşler Laboratuvarı projesi kapsamında keşiştiğini dile getiren Kılıç, "Prof. Dr. Özel, o yıl projemizin kapanış etkinliğine katılarak kızların geliştirdiği projelerini dinledi ve Mardin'de öğrencilere kara delikler üzerine bir sunum yaptı. O buluşmadan sonra Feryal Hanım'la ilişkimiz devam etti. Bu projeyi de onunla yaptığımız görüşmeler sonucu birlikte geliştirdik diyebiliriz" dedi.Feryal Özel: Topluma katkı sağlayacaklarÇalışmalarını Arizona Üniversitesi’nde sürdüren Prof. Dr. Feryal Özel de, projenin kendisi için çok özel olduğunu belirterek, “Gelecekte bu kızlarımız arasından başarılarını konuşacağımız kızlarımızın çıkacağına inanıyorum. Aralarında toplumu değiştirecek mühendisler, doktorlar çıkacak, farklı alanlara yönelecekler. Her biri verimli olabilecekleri bir yön kendilerine mutlaka bulacak” dedi.

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nasa, bilim, mardin, arizona üniversitesi, feryal özel