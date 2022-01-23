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NASA'da görev yapan Özel'den 'Arizona'dan Mardin'e Kız Kardeşler Bilim Köprüsü' projesi
NASA'da görev yapan Özel'den 'Arizona'dan Mardin'e Kız Kardeşler Bilim Köprüsü' projesi
Arizona Üniversitesi öğrencileri ile Mardin'deki lise öğrencileri arasında bilim köprüsü kurmayı amaçlayan, danışmanlığını NASA Hubble kadrosuna kabul edilmiş... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
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bilim
mardin
arizona üniversitesi
feryal özel
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Mardin, Midyat ve Kızıltepe Fen liselerinden toplam 30 kız öğrencinin katıldığı projeyi Prof. Dr. Özel ve koordinatör Gülcan Kılıç, Milliyet'e anlattı.Robotik ve kodlama atölyeleri‘Kız Kardeşler Bilim Köprüsü: Arizona'dan Mardin'e Projesi’ hakkında bilgi veren Mardin Kültür Derneği Proje Koordinatörü Gülcan Kılıç, şunları kaydetti:Prof. Dr. Özel'le yollarının 2017’de Sabancı Vakfı desteğiyle sürdürülen Sisters Lab/Kız Kardeşler Laboratuvarı projesi kapsamında keşiştiğini dile getiren Kılıç, "Prof. Dr. Özel, o yıl projemizin kapanış etkinliğine katılarak kızların geliştirdiği projelerini dinledi ve Mardin'de öğrencilere kara delikler üzerine bir sunum yaptı. O buluşmadan sonra Feryal Hanım'la ilişkimiz devam etti. Bu projeyi de onunla yaptığımız görüşmeler sonucu birlikte geliştirdik diyebiliriz" dedi.Feryal Özel: Topluma katkı sağlayacaklarÇalışmalarını Arizona Üniversitesi’nde sürdüren Prof. Dr. Feryal Özel de, projenin kendisi için çok özel olduğunu belirterek, “Gelecekte bu kızlarımız arasından başarılarını konuşacağımız kızlarımızın çıkacağına inanıyorum. Aralarında toplumu değiştirecek mühendisler, doktorlar çıkacak, farklı alanlara yönelecekler. Her biri verimli olabilecekleri bir yön kendilerine mutlaka bulacak” dedi.
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nasa, bilim, mardin, arizona üniversitesi, feryal özel

NASA'da görev yapan Özel'den 'Arizona'dan Mardin'e Kız Kardeşler Bilim Köprüsü' projesi

11:13 23.01.2022 (güncellendi: 11:19 23.01.2022)
© DHAMardin, kız öğrenci, robotik kodlama atölyesi
Mardin, kız öğrenci, robotik kodlama atölyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© DHA
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Arizona Üniversitesi öğrencileri ile Mardin'deki lise öğrencileri arasında bilim köprüsü kurmayı amaçlayan, danışmanlığını NASA Hubble kadrosuna kabul edilmiş ilk ve tek Türk bilim insanı Prof. Dr. Feryal Özel'in sürdürdüğü ‘Sisters Science Bridge: Arizona to Mardin Kız Kardeşler Bilim Köprüsü’ projesi tamamlandı.
Mardin, Midyat ve Kızıltepe Fen liselerinden toplam 30 kız öğrencinin katıldığı projeyi Prof. Dr. Özel ve koordinatör Gülcan Kılıç, Milliyet'e anlattı.

Robotik ve kodlama atölyeleri

‘Kız Kardeşler Bilim Köprüsü: Arizona'dan Mardin'e Projesi’ hakkında bilgi veren Mardin Kültür Derneği Proje Koordinatörü Gülcan Kılıç, şunları kaydetti:
"2020 yılında ABD Büyükelçiliği'nin desteklediği projemizin amacı kız çocuklarını bilim teknoloji atölyeleri yoluyla güçlendirmek ve Arizona Üniversitesi'nden ablalarıyla buluşarak deneyim paylaşımında bulunmalarını sağlamak. Projeye 30 öğrenci katıldı. Bu öğrenciler bir yıl boyunca Teknokta/LEGO Education Academy'den Zeki Devrim Sırdaş'la birlikte robotik ve kodlama atölyelerine katıldılar. Sene boyunca online yürütülen eğitimler son aşamada yüz yüze yapılabildi. Bu süreçte Feryal Hanım ve öğrencileriyle zoom toplantısı yaparak tanışma ve sonraki aşamada, uzay teması belirlendikten sonra ekipler projelerini geliştirirken bu projeleri ablalarıyla birlikte değerlendirme fırsatı buldular. Kapanış etkinliğimizde de ise kız öğrencilerimiz projelerini sundular, Prof. Dr. Özel'le buluştular."
Prof. Dr. Özel'le yollarının 2017’de Sabancı Vakfı desteğiyle sürdürülen Sisters Lab/Kız Kardeşler Laboratuvarı projesi kapsamında keşiştiğini dile getiren Kılıç, "Prof. Dr. Özel, o yıl projemizin kapanış etkinliğine katılarak kızların geliştirdiği projelerini dinledi ve Mardin'de öğrencilere kara delikler üzerine bir sunum yaptı. O buluşmadan sonra Feryal Hanım'la ilişkimiz devam etti. Bu projeyi de onunla yaptığımız görüşmeler sonucu birlikte geliştirdik diyebiliriz" dedi.

Feryal Özel: Topluma katkı sağlayacaklar

Çalışmalarını Arizona Üniversitesi’nde sürdüren Prof. Dr. Feryal Özel de, projenin kendisi için çok özel olduğunu belirterek, “Gelecekte bu kızlarımız arasından başarılarını konuşacağımız kızlarımızın çıkacağına inanıyorum. Aralarında toplumu değiştirecek mühendisler, doktorlar çıkacak, farklı alanlara yönelecekler. Her biri verimli olabilecekleri bir yön kendilerine mutlaka bulacak” dedi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Arizona Üniversitesinde görevli Türk bilim insanı Prof. Dr. Feryal Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2019
YAŞAM
NASA'da görev yapan Özel: Kara delik görüntüsünü sır gibi sakladık
16 Temmuz 2019, 14:52
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