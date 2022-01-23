https://tr.sputniknews.com/20220123/orduda-esi-tarafindan-vurulan-kadin-hayatini-kaybetti-1053025325.html

Ordu'da eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Ordu'da eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Ordu'da Metin Yılmaz adlı bir kişi, eşi Aysel Yılmaz'ı başından vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T09:19+0300

2022-01-23T09:19+0300

2022-01-23T09:20+0300

ordu

kadın cinayeti

türkiye

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Ordu’nun Aybastı ilçesinde, tartıştığı kocası Metin Yılmaz tarafından vurulan Aysel Yılmaz hastanede yaşamını yitirdi. Metin Yılmaz önce eşini silahla vurarak yaraladı. Eşini vurduğunu 112’yi arayarak sağlık ekibi talep eden Metin Yılmaz bölgeye gelen sağlık ekiplerinin polise ihbarı ile birlikte olay yerinde tutuklandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aysel Yılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşini vuran Metin Yılmaz ise olaydan sonra tabancası ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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ordu, kadın cinayeti