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https://tr.sputniknews.com/20220123/rusya-ingilterenin-suclamasi-ukraynadaki-gerilimi-nato-ulkelerinin-tirmandirdiginin-kaniti--1053033299.html
Rusya: İngiltere'nin suçlaması, Ukrayna’daki gerilimi NATO ülkelerinin tırmandırdığının kanıtı
Rusya: İngiltere'nin suçlaması, Ukrayna’daki gerilimi NATO ülkelerinin tırmandırdığının kanıtı
İngiliz Dışişleri yetkililerinin, ‘Rusya’nın, Ukrayna’daki hükümetin yerine Moskova yanlısı bir hükümet geçirmek istediği’ şeklindeki iddiası, Rusya Dışişleri... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T14:30+0300
2022-01-23T14:32+0300
dünya
rusya
ukrayna
ingiltere
mariya zaharova
nato
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’daki hükümetin yerine Moskova yanlısı bir hükümet geçirmek istedikleri ve bu yeni hükümetin başında yer alacak kişi konusunda Ukraynalı siyasetçi Yevgeniy Murayev’in potansiyel bir aday olarak gördükleri şeklindeki iddiayı yalanladı. Bu iddia, İngiltere Dışişleri tarafından dün ortaya atıldı. İngiliz Dışişleri yetkilileri, bir ‘istihbarat değerlendirmesine’ atıfla bu iddiayı ortaya atmıştı, ancak bu ‘değerlendirmeyi’ bir kanıtla desteklememişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova bu iddiaya ilişkin Telegram üstünden yaptığı açıklamada, “İngiliz Dışişleri tarafından yayılan bu dezenformasyon, Ukrayna’daki gerilimi artıranın, Anglo Saksonların liderliğindeki NATO ülkeleri olduğunun yeni bir kanıtı” dedi. Zaharova, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nı provokatif eylemlerine ve safsata yaymaya son verme çağrısını yapıyoruz” diye ekledi. İngiltere, ‘olası bir Rusya saldırısına karşı Ukrayna’nın savunma gücünü artırma’ gerekçesini öne sürerek bu ülkeye geçen hafta tanksavar silahları gönderdi. Ayrıca İngiliz basını, Londra’nın Ukrayna’ya özel hareket askerlerini gönderdiğini de yazdı. Rusya ile İngiltere arasında Ukrayna üstünden yaşanan bu gerilimi dindirmek için ortaya koyulan diplomatik çabalar kapsamında, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile İngiliz mevkidaşı Ben Wallace’ın yakında Moskova’da bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin tarihi belli değil, ancak gerçekleşmesi hâlinde, bu, Rusya ile İngiltere’nin savunma bakanlarının 2013’ten beri gerçekleştirdikleri ilk görüşme olacak. Bu gelişmeler, Ukrayna hükümetine Batı ülkelerinin askeri desteğini artırdığı ve Ukrayna’nın doğusunda gerilimin tırmandığı bir döneme denk geliyor. Rusya Dışişleri yetkilileri daha önce defalarca, Ukrayna hükümetine askeri yardım yapılmasının Kiev’i, ülkenin doğusundaki krizi güç kullanarak çözmeye sevk ettiği uyarısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220121/soygu-ingiliz-mevkidasi-wallacei-moskovaya-davet-etti-avrupada-gerilimi-dusurmeye-katki-sunacak-1052991300.html
https://tr.sputniknews.com/20220123/rusya-ukraynanin-dogusundaki-ruslara-saldirilmasini-tolere-etmeyecegiz--1053031874.html
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rusya, ukrayna, ingiltere, mariya zaharova, nato

Rusya: İngiltere'nin suçlaması, Ukrayna’daki gerilimi NATO ülkelerinin tırmandırdığının kanıtı

14:30 23.01.2022 (güncellendi: 14:32 23.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© Sputnik
/
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İngiliz Dışişleri yetkililerinin, ‘Rusya’nın, Ukrayna’daki hükümetin yerine Moskova yanlısı bir hükümet geçirmek istediği’ şeklindeki iddiası, Rusya Dışişleri tarafından reddedildi. Rusya Dışişleri yetkilileri, bu iddianın ortaya atılmasını, Ukrayna’daki gerilimin NATO ülkeleri tarafından tırmandırıldığının kanıtı olarak gördüklerini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’daki hükümetin yerine Moskova yanlısı bir hükümet geçirmek istedikleri ve bu yeni hükümetin başında yer alacak kişi konusunda Ukraynalı siyasetçi Yevgeniy Murayev’in potansiyel bir aday olarak gördükleri şeklindeki iddiayı yalanladı.
Bu iddia, İngiltere Dışişleri tarafından dün ortaya atıldı. İngiliz Dışişleri yetkilileri, bir ‘istihbarat değerlendirmesine’ atıfla bu iddiayı ortaya atmıştı, ancak bu ‘değerlendirmeyi’ bir kanıtla desteklememişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova bu iddiaya ilişkin Telegram üstünden yaptığı açıklamada, “İngiliz Dışişleri tarafından yayılan bu dezenformasyon, Ukrayna’daki gerilimi artıranın, Anglo Saksonların liderliğindeki NATO ülkeleri olduğunun yeni bir kanıtı” dedi.
Zaharova, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nı provokatif eylemlerine ve safsata yaymaya son verme çağrısını yapıyoruz” diye ekledi.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
DÜNYA
Şoygu, İngiliz mevkidaşı Wallace'ı Moskova'ya davet etti: Avrupa'da gerilimi düşürmeye katkı sunacak
21 Ocak, 17:37
İngiltere, ‘olası bir Rusya saldırısına karşı Ukrayna’nın savunma gücünü artırma’ gerekçesini öne sürerek bu ülkeye geçen hafta tanksavar silahları gönderdi. Ayrıca İngiliz basını, Londra’nın Ukrayna’ya özel hareket askerlerini gönderdiğini de yazdı.
Rusya ile İngiltere arasında Ukrayna üstünden yaşanan bu gerilimi dindirmek için ortaya koyulan diplomatik çabalar kapsamında, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile İngiliz mevkidaşı Ben Wallace’ın yakında Moskova’da bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin tarihi belli değil, ancak gerçekleşmesi hâlinde, bu, Rusya ile İngiltere’nin savunma bakanlarının 2013’ten beri gerçekleştirdikleri ilk görüşme olacak.
Bu gelişmeler, Ukrayna hükümetine Batı ülkelerinin askeri desteğini artırdığı ve Ukrayna’nın doğusunda gerilimin tırmandığı bir döneme denk geliyor. Rusya Dışişleri yetkilileri daha önce defalarca, Ukrayna hükümetine askeri yardım yapılmasının Kiev’i, ülkenin doğusundaki krizi güç kullanarak çözmeye sevk ettiği uyarısında bulundu.
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
Rusya: Ukrayna'nın doğusundaki Ruslara saldırılmasını tolere etmeyeceğiz
13:43
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