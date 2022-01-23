https://tr.sputniknews.com/20220123/sabiha-gokcen-havalimanindaki-ucuslar-yarin-yuzde-15-azaltilacak-1053041551.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T20:39+0300

2022-01-23T20:39+0300

2022-01-23T20:39+0300

türkiye

kar yağışı

uçuş

sabiha gökçen havaalanı

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HEAŞ'tan, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın yurt geneli ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.Açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 24.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220123/thy-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-istanbuldaki-31-seferi-iptal-etti-1053041032.html

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

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