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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T20:39+0300
2022-01-23T20:39+0300
türkiye
kar yağışı
uçuş
sabiha gökçen havaalanı
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HEAŞ'tan, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın yurt geneli ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.Açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 24.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220123/thy-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-istanbuldaki-31-seferi-iptal-etti-1053041032.html
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kar yağışı, uçuş, sabiha gökçen havaalanı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak

20:39 23.01.2022
© AASabiha Gökçen Havalimanı'ndaki koronavirüs önlemlerine Aerobot da katıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki koronavirüs önlemlerine Aerobot da katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA
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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını duyurdu.
HEAŞ'tan, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın yurt geneli ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.
Açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 24.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
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