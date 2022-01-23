Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220123/sevimli-kargasa-abdde-buz-hokeyi-macinda-taraftarlar-sahaya-pelus-oyuncak-atarak-rekor-kirdi-1053034219.html
'Sevimli kargaşa': ABD'de buz hokeyi maçında taraftarlar sahaya pelüş oyuncak atarak rekor kırdı
'Sevimli kargaşa': ABD'de buz hokeyi maçında taraftarlar sahaya pelüş oyuncak atarak rekor kırdı
ABD'de buz hokeyi sahası oyuncaklarla kaplandı. Pensilvanya eyaletinde hokey takımı Hershey Bears, gol atınca seyirciler ellerindeki pelüş oyuncakları sahaya... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T14:58+0300
2022-01-23T15:07+0300
buz hokeyi
spor
abd
oyuncak ayı
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053034082_59:0:1126:600_1920x0_80_0_0_7b9eef9138d0331f44242145ae56be0f.jpg
Amerikan buz hokeyi liginde bir gelenek koronavirüs salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından geri döndü.‘Teddy Bear Toss’ oyununa ev sahipliği yapan Hershey Bears takımının gol atması ile seyirciler ellerindeki pelüş oyuncakları ve ayıcıkları sahaya fırlatmaya başladı.Büyük coşkunun yaşandığı salonda buz pisti bir anda yüzlerce oyuncak ile kaplandı ve yeni bir dünya rekoru gelmiş oldu.Oyunculardan biri de oyuncak ayıların içine atladı.Maçın spikeri Zack Fisch, peluş kalabalığı için "Tatlı, sevimli kargaşa" ifadelerini kullandı.Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yardım etkinliğinde, son olarak 2019 yılında 45 bin 650 oyuncak toplanarak dünya rekoru kırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20171225/vladimir-putin-buz-hokeyi-oyunu-kizil-meydan-moskova-1031549480.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1053034082_192:0:992:600_1920x0_80_0_0_5034946d0039441afde5f679b67ef6b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
buz hokeyi, abd, oyuncak ayı, rekor

'Sevimli kargaşa': ABD'de buz hokeyi maçında taraftarlar sahaya pelüş oyuncak atarak rekor kırdı

14:58 23.01.2022 (güncellendi: 15:07 23.01.2022)
© Twitter Hershey Bears, taraftarlardan sahaya pelüş ayı
Hershey Bears, taraftarlardan sahaya pelüş ayı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© Twitter
Abone ol
ABD'de buz hokeyi sahası oyuncaklarla kaplandı. Pensilvanya eyaletinde hokey takımı Hershey Bears, gol atınca seyirciler ellerindeki pelüş oyuncakları sahaya fırlatarak rekor kırdı.
Amerikan buz hokeyi liginde bir gelenek koronavirüs salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından geri döndü.
Teddy Bear Toss’ oyununa ev sahipliği yapan Hershey Bears takımının gol atması ile seyirciler ellerindeki pelüş oyuncakları ve ayıcıkları sahaya fırlatmaya başladı.
Büyük coşkunun yaşandığı salonda buz pisti bir anda yüzlerce oyuncak ile kaplandı ve yeni bir dünya rekoru gelmiş oldu.
Oyunculardan biri de oyuncak ayıların içine atladı.
Maçın spikeri Zack Fisch, peluş kalabalığı için "Tatlı, sevimli kargaşa" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yardım etkinliğinde, son olarak 2019 yılında 45 bin 650 oyuncak toplanarak dünya rekoru kırılmıştı.
Putin Kızıl Meydan'daki buz hokeyi maçında - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2017
MULTİMEDYA
Putin’in oynadığı Kızıl Meydan'daki buz hokeyi maçından görüntüler
25 Aralık 2017, 18:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce