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'Sevimli kargaşa': ABD'de buz hokeyi maçında taraftarlar sahaya pelüş oyuncak atarak rekor kırdı
'Sevimli kargaşa': ABD'de buz hokeyi maçında taraftarlar sahaya pelüş oyuncak atarak rekor kırdı
ABD'de buz hokeyi sahası oyuncaklarla kaplandı. Pensilvanya eyaletinde hokey takımı Hershey Bears, gol atınca seyirciler ellerindeki pelüş oyuncakları sahaya... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T14:58+0300
2022-01-23T14:58+0300
2022-01-23T15:07+0300
buz hokeyi
spor
abd
oyuncak ayı
rekor
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Amerikan buz hokeyi liginde bir gelenek koronavirüs salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından geri döndü.‘Teddy Bear Toss’ oyununa ev sahipliği yapan Hershey Bears takımının gol atması ile seyirciler ellerindeki pelüş oyuncakları ve ayıcıkları sahaya fırlatmaya başladı.Büyük coşkunun yaşandığı salonda buz pisti bir anda yüzlerce oyuncak ile kaplandı ve yeni bir dünya rekoru gelmiş oldu.Oyunculardan biri de oyuncak ayıların içine atladı.Maçın spikeri Zack Fisch, peluş kalabalığı için "Tatlı, sevimli kargaşa" ifadelerini kullandı.Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yardım etkinliğinde, son olarak 2019 yılında 45 bin 650 oyuncak toplanarak dünya rekoru kırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20171225/vladimir-putin-buz-hokeyi-oyunu-kizil-meydan-moskova-1031549480.html
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'Sevimli kargaşa': ABD'de buz hokeyi maçında taraftarlar sahaya pelüş oyuncak atarak rekor kırdı 14:58 23.01.2022 (güncellendi: 15:07 23.01.2022)
ABD'de buz hokeyi sahası oyuncaklarla kaplandı. Pensilvanya eyaletinde hokey takımı Hershey Bears, gol atınca seyirciler ellerindeki pelüş oyuncakları sahaya fırlatarak rekor kırdı.
Amerikan buz hokeyi liginde bir gelenek
koronavirüs salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından geri döndü.
‘
’ oyununa ev sahipliği yapan Hershey Bears takımının gol atması ile seyirciler ellerindeki pelüş oyuncakları ve ayıcıkları sahaya fırlatmaya başladı. Teddy Bear Toss
Büyük coşkunun yaşandığı salonda buz pisti bir anda yüzlerce oyuncak ile kaplandı ve yeni bir dünya rekoru gelmiş oldu.
Oyunculardan biri de
oyuncak ayıların içine atladı.
Maçın spikeri Zack Fisch, peluş kalabalığı için "Tatlı, sevimli kargaşa" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yardım etkinliğinde, son olarak 2019 yılında 45 bin 650 oyuncak toplanarak dünya rekoru kırılmıştı.