Sezen Aksu'nun tepkilere cevabı 'Avcı' şarkısı 35 farklı dile çevrildi

Ünlü şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı Sezen Aksu’nun 2017 çıkışlı ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısında geçen ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözlerine gelen tepkilere yanıt olarak yazdığı ‘Avcı’ isimli şarkısı 35 farklı dile çevrildi.Sanatçının 2017 yılında müzisyen tepkilere şarkı sözleriyle yanıt verdi. Aksu'nun ile çıkardığı şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tartışma yaratmıştı.Sanatçıya destek verenler olduğu gibi, eleştirenler de olmuştu.Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazından sonra yaptığı açıklamada, Sezen Aksu'nun şarkısı üzerinden başlayan tartışmalara isim vermeden katıldı.
‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkısında geçen sözlerin Türkiye'de gündem olmasının ardından sanatçı Sezen Aksu'nun tepkilere cevaben yazdığı ‘Avcı’ isimli yeni şarkısı 35 farklı dile çevrildi.
Ünlü şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı Sezen Aksu’nun 2017 çıkışlı ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısında geçen ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözlerine gelen tepkilere yanıt olarak yazdığı ‘Avcı’ isimli şarkısı 35 farklı dile çevrildi.
elbirliğiyle sezen aksu’nun “avcı”sını bir gecede sayabildiğim kadarıyla kuşdili dahil 35 dile çevirdik. çünkü avcılara karşı avız, av olanların yanındayız. çünkü “kim yolcu kim hancı / dur bakalım / beni öldüremezsin / sesim sazım sözüm var benim / ben derken ben herkesim” pic.twitter.com/YzjEdCksgL
Sanatçının 2017 yılında müzisyen tepkilere şarkı sözleriyle yanıt verdi. Aksu'nun ile çıkardığı şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tartışma yaratmıştı.
Sanatçıya destek verenler olduğu gibi, eleştirenler de olmuştu.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazından sonra yaptığı açıklamada, Sezen Aksu'nun şarkısı üzerinden başlayan tartışmalara isim vermeden katıldı.