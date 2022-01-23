https://tr.sputniknews.com/20220123/sezen-aksunun-tepkilere-cevabi-avci-sarkisi-35-farkli-dile-cevrildi-1053032104.html

Sezen Aksu'nun tepkilere cevabı 'Avcı' şarkısı 35 farklı dile çevrildi

Sezen Aksu'nun tepkilere cevabı 'Avcı' şarkısı 35 farklı dile çevrildi

‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkısında geçen sözlerin Türkiye'de gündem olmasının ardından sanatçı Sezen Aksu'nun tepkilere cevaben yazdığı ‘Avcı’ isimli... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T13:41+0300

2022-01-23T13:41+0300

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sezen aksu

yaşam

cevap

tepki

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Ünlü şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı Sezen Aksu’nun 2017 çıkışlı ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısında geçen ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözlerine gelen tepkilere yanıt olarak yazdığı ‘Avcı’ isimli şarkısı 35 farklı dile çevrildi.Sanatçının 2017 yılında müzisyen tepkilere şarkı sözleriyle yanıt verdi. Aksu'nun ile çıkardığı şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tartışma yaratmıştı.Sanatçıya destek verenler olduğu gibi, eleştirenler de olmuştu.Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazından sonra yaptığı açıklamada, Sezen Aksu'nun şarkısı üzerinden başlayan tartışmalara isim vermeden katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220122/sezen-aksudan-ilk-aciklama-beni-olduremezsin-sesim-sazim-sozum-var-benim-1053016764.html

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sezen aksu, cevap, tepki