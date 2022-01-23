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https://tr.sputniknews.com/20220123/tayvanda-46-kisinin-oldugu-yangina-yol-actigi-one-surulen-kadin-idam-edilebilir-1053024631.html
Tayvan'da 46 kişinin öldüğü yangına yol açtığı öne sürülen kadın idam edilebilir
Tayvan'da 46 kişinin öldüğü yangına yol açtığı öne sürülen kadın idam edilebilir
Tayvan’ın güneyindeki Kaoşiong kentinde, 13 katlı binada çıkan yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle yargılanan kadının ölüm cezasına çarptırılabileceği... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T04:52+0300
2022-01-23T04:52+0300
2022-01-23T04:56+0300
dünya
tayvan
kadın
idam
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Tayvan'da 6 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı yangınla ilgili Huang soyisimli kadın, cinayet ve kundaklama suçlamasıyla yargılanıyor.Independent gazetesinin haberine göre, savcılar, 51 yaşındaki Huang’ın sevgilisinin bulunduğu koltuğa kasten sıcak kül döktükten sonra binayı terk ettiğini belirtti.Bölge savcılığı, onlarca kişinin yaşamını yitirdiği yangından iki gün sonra gözaltına alınan zanlının, ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini kaydetti.Huang, hakkındaki iddiaları reddederek, sivrisinekleri kovmak için odada tütsü yaktığını savundu ancak kadının ifadelerinin tutarsız olduğu bilgisi paylaşıldı.Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 14 Ekim'de 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
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tayvan, kadın, idam
Tayvan'da 46 kişinin öldüğü yangına yol açtığı öne sürülen kadın idam edilebilir 04:52 23.01.2022 (güncellendi: 04:56 23.01.2022)
Tayvan’ın güneyindeki Kaoşiong kentinde, 13 katlı binada çıkan yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle yargılanan kadının ölüm cezasına çarptırılabileceği bildirildi.
Tayvan'da 6 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı yangınla ilgili
Huang soyisimli kadın, cinayet ve kundaklama suçlamasıyla yargılanıyor.
Independent gazetesinin haberine göre, savcılar, 51 yaşındaki Huang’ın sevgilisinin bulunduğu koltuğa kasten
sıcak kül döktükten sonra binayı terk ettiğini belirtti.
Bölge savcılığı, onlarca kişinin yaşamını yitirdiği yangından iki gün sonra gözaltına alınan zanlının, ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini kaydetti.
Huang, hakkındaki iddiaları reddederek, sivrisinekleri kovmak için odada
tütsü yaktığını savundu ancak kadının ifadelerinin tutarsız olduğu bilgisi paylaşıldı.
Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde
14 Ekim'de 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.