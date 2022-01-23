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https://tr.sputniknews.com/20220123/tokatta-yolcu-otobusu-devrildi-1-olu-cok-sayida-yarali-1053026399.html
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T10:15+0300
2022-01-23T10:15+0300
2022-01-23T10:16+0300
türkiye
tokat
kar
kaza
yolcu otobüsü
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Tokat-Amasya karayolu Acıpazar köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada yaralananlar için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi ekipleri otobüste sıkışan yolcunun kurtarılması için çalışma başlattı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı 10:15 23.01.2022 (güncellendi: 10:16 23.01.2022)
Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Tokat-Amasya karayolu Acıpazar köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada yaralananlar için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Erbaa Belediyesi ekipleri otobüste sıkışan yolcunun kurtarılması için çalışma başlattı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.