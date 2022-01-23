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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T10:15+0300
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türkiye
tokat
kar
kaza
yolcu otobüsü
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Tokat-Amasya karayolu Acıpazar köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada yaralananlar için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi ekipleri otobüste sıkışan yolcunun kurtarılması için çalışma başlattı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220123/kuzey-marmara-otoyolunda-yolcu-otobusu-sarampole-yuvarlandi-1053025871.html
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tokat, kar, kaza, yolcu otobüsü

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı

10:15 23.01.2022 (güncellendi: 10:16 23.01.2022)
© İHA / ŞABAN KONYAR - SERDOĞAN SIVACITokat'ta otobüs kazası
Tokat'ta otobüs kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA / ŞABAN KONYAR - SERDOĞAN SIVACI
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Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Tokat-Amasya karayolu Acıpazar köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada yaralananlar için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Erbaa Belediyesi ekipleri otobüste sıkışan yolcunun kurtarılması için çalışma başlattı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
TÜRKİYE
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
09:45
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