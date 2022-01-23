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Türkiye'de 2021'de 1 milyondan fazla bebek doğdu: En çok kullanılan isimler belli oldu
Türkiye'de 2021'de 1 milyondan fazla bebek doğdu: En çok kullanılan isimler belli oldu
Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi, bu bebeklerden erkeklere en çok Yusuf, kızlara ise Zeynep ismi verildi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T15:13+0300
2022-01-23T15:13+0300
yaşam
türkiye
bebek
doğum
nüfus
isim
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi.En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 7 bin 134'üne Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç ismi konuldu.Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti.Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.Geçen yıl Zeynep ismi 10 bin 130 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe ise Asel ismi konuldu.Kız bebeklerde Zeynep, Elif ve Asel isimlerini sırasıyla Asya, Defne, Azra, Nehir, Zümra, Eylül ve Ecrin izledi.
https://tr.sputniknews.com/20210110/icisleri-bakanligi-turkiyenin-2020-isim-haritasini-cikardi-1043547927.html
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türkiye, bebek, doğum, nüfus, isim

Türkiye'de 2021'de 1 milyondan fazla bebek doğdu: En çok kullanılan isimler belli oldu

15:13 23.01.2022
© AATürkiye'de 2021'de 1 milyondan fazla bebek doğdu: En çok kullanılan isimler belli oldu
Türkiye'de 2021'de 1 milyondan fazla bebek doğdu: En çok kullanılan isimler belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA
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Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi, bu bebeklerden erkeklere en çok Yusuf, kızlara ise Zeynep ismi verildi.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi.
En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 7 bin 134'üne Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç ismi konuldu.

Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti.
Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.

Geçen yıl Zeynep ismi 10 bin 130 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe ise Asel ismi konuldu.

Kız bebeklerde Zeynep, Elif ve Asel isimlerini sırasıyla Asya, Defne, Azra, Nehir, Zümra, Eylül ve Ecrin izledi.
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