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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 281 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka

19:16 23.01.2022 (güncellendi: 19:23 23.01.2022)
© AATürkiye'de son 24 saatte 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA
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Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 281 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!"
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