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Yağıştan kaçan kedi İETT otobüsünde yolculuk etti
Yağıştan kaçan kedi İETT otobüsünde yolculuk etti
İstanbul’da yağışlı havada İETT otobüsüne binen kedi, yolcuların yanındaki koltuğa yatarak yolculuk yaptı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T11:40+0300
2022-01-23T11:49+0300
kedi
iett
otobüs
yaşam
yağış
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İstanbul'da yağışlı havada İETT otobüsüne binen kedi, yolcuların yanındaki koltuğa yatarak yolculuk yaptı. Kedinin otobüs yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Sabah erken saatlerde seferini gerçekleştiren bir İETT otobüsü durakta durduğu esnada yağışlı havadan kaçmak isteyen kedi otobüse binerek bir koltuğa yattı. Birkaç durak ilerledikten sonra yine İETT otobüsünden inerek uzaklaşan kedinin keyifli yolculuğu, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220123/iki-ayaginin-uzerine-kalkarak-esnaftan-yemek-isteyen-kedi-rifki-1053026754.html
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kedi, iett, otobüs, yağış

Yağıştan kaçan kedi İETT otobüsünde yolculuk etti

11:40 23.01.2022 (güncellendi: 11:49 23.01.2022)
© İHAotobüsteki kedi
otobüsteki kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA
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İstanbul’da yağışlı havada İETT otobüsüne binen kedi, yolcuların yanındaki koltuğa yatarak yolculuk yaptı.
İstanbul'da yağışlı havada İETT otobüsüne binen kedi, yolcuların yanındaki koltuğa yatarak yolculuk yaptı. Kedinin otobüs yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Sabah erken saatlerde seferini gerçekleştiren bir İETT otobüsü durakta durduğu esnada yağışlı havadan kaçmak isteyen kedi otobüse binerek bir koltuğa yattı.
Birkaç durak ilerledikten sonra yine İETT otobüsünden inerek uzaklaşan kedinin keyifli yolculuğu, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İki ayağının üzerine kalkarak ön patilerini birleştirip esnaftan yemek isteyen kedi Rıfkı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
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İki ayağının üzerine kalkarak esnaftan yemek isteyen kedi Rıfkı
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