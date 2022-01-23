https://tr.sputniknews.com/20220123/yargitayin-eski-kararindan-dilini-keserim-sozu-tehdit-sucunu-olusturur-1053036632.html

Yargıtay'ın eski kararından: 'Dilini keserim' sözü tehdit suçunu oluşturur

Yargıtay'ın eski kararından: 'Dilini keserim' sözü tehdit suçunu oluşturur

Yargıtay’ın geçmişteki bir davada ‘Dilini keserim‘ sözünü ‘tehdit‘ olarak değerlendirdiği ve sanık hakkında verilen beraat kararını bozduğu ortaya çıktı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T16:36+0300

2022-01-23T16:36+0300

2022-01-23T16:37+0300

yargıtay

emsal karar

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Yargıtay 4. Ceza Dairesi, İstanbul'da mahkemeye taşınan bir tartışmada ‘Dilini keserim’ sözüne beraat veren mahkeme kararını bozdu.Kısa Dalga'dan Ersan Atar'ın haberine göre, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayda, iki kişinin tartışması sırasında taraflardan biri diğerine ‘Dilini keserim’ dedi. Olaydan sonra mağdur dava açtı.Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, beraat karar verildi. Küçükçekmece Başsavcılığı kararı temyiz etti.‘Tehdit fiili, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur’Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi önce 'tehdit' suçunun şartlarını değerlendirdi ve şu tespitlerde bulundu:Kararda, ‘Olayda tasarlamanın varlığı aranmadığı gibi, saikin de öneminin olmadığına’ vurgu yapıldı.'Yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verildi'Dairenin kararında, sanığın da dava konusu olan sözleri kabul ettiğine dikkat çekilerek, yerel mahkemece beraat kararı verilmesindeki isabetsizliğin gerekçesini şu ifadelerle aktarıldı:Karar oybirliğiyle alındı.

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yargıtay, emsal karar