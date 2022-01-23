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Yargıtay'ın eski kararından: 'Dilini keserim' sözü tehdit suçunu oluşturur
Yargıtay'ın eski kararından: 'Dilini keserim' sözü tehdit suçunu oluşturur
Yargıtay’ın geçmişteki bir davada ‘Dilini keserim‘ sözünü ‘tehdit‘ olarak değerlendirdiği ve sanık hakkında verilen beraat kararını bozduğu ortaya çıktı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T16:36+0300
2022-01-23T16:37+0300
yargıtay
emsal karar
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Yargıtay 4. Ceza Dairesi, İstanbul'da mahkemeye taşınan bir tartışmada ‘Dilini keserim’ sözüne beraat veren mahkeme kararını bozdu.Kısa Dalga'dan Ersan Atar'ın haberine göre, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayda, iki kişinin tartışması sırasında taraflardan biri diğerine ‘Dilini keserim’ dedi. Olaydan sonra mağdur dava açtı.Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, beraat karar verildi. Küçükçekmece Başsavcılığı kararı temyiz etti.‘Tehdit fiili, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur’Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi önce 'tehdit' suçunun şartlarını değerlendirdi ve şu tespitlerde bulundu:Kararda, ‘Olayda tasarlamanın varlığı aranmadığı gibi, saikin de öneminin olmadığına’ vurgu yapıldı.'Yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verildi'Dairenin kararında, sanığın da dava konusu olan sözleri kabul ettiğine dikkat çekilerek, yerel mahkemece beraat kararı verilmesindeki isabetsizliğin gerekçesini şu ifadelerle aktarıldı:Karar oybirliğiyle alındı.
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yargıtay, emsal karar

Yargıtay'ın eski kararından: 'Dilini keserim' sözü tehdit suçunu oluşturur

16:36 23.01.2022 (güncellendi: 16:37 23.01.2022)
© AAYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA
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Yargıtay’ın geçmişteki bir davada ‘Dilini keserim‘ sözünü ‘tehdit‘ olarak değerlendirdiği ve sanık hakkında verilen beraat kararını bozduğu ortaya çıktı.
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, İstanbul'da mahkemeye taşınan bir tartışmada ‘Dilini keserim’ sözüne beraat veren mahkeme kararını bozdu.
Kısa Dalga'dan Ersan Atar'ın haberine göre, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayda, iki kişinin tartışması sırasında taraflardan biri diğerine ‘Dilini keserim’ dedi. Olaydan sonra mağdur dava açtı.
Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, beraat karar verildi. Küçükçekmece Başsavcılığı kararı temyiz etti.

‘Tehdit fiili, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur’

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi önce 'tehdit' suçunun şartlarını değerlendirdi ve şu tespitlerde bulundu:
“Tehdit fiili, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur. Fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir. Ayrıca tehdidin somut olayda muhatap üzerinde etkili olması şart değildir. Bu nedenle çok istisnai haller hariç mağdurun korkup korkmadığının araştırılması gerekmez. Tehdit suçunun manevi öğesi genel kasttan ibaret olup suçun yasal tanımındaki unsurlarının bilerek ve istenerek işlenmesini ifade eder.”
Kararda, ‘Olayda tasarlamanın varlığı aranmadığı gibi, saikin de öneminin olmadığına’ vurgu yapıldı.

'Yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verildi'

Dairenin kararında, sanığın da dava konusu olan sözleri kabul ettiğine dikkat çekilerek, yerel mahkemece beraat kararı verilmesindeki isabetsizliğin gerekçesini şu ifadelerle aktarıldı:
“Sanığın aşamalardaki savunmasında, aralarında çıkan tartışmada mağdura 'Senin dilini keserim' dediğini beyan etmesi, yerel Mahkeme tarafından da sanığın mağdura anılan tehdit sözlerini söylediğinin kabul edilmesi karşısında; sanığın mağdura söylediği kabul edilen 'senin dilini keserim' şeklindeki sözlerinin TCK’nın 106/1-1. cümle kapsamındaki tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında yasal olmayan gerekçeyle atılı suçtan beraat kararı verilmesi... bozmayı gerektirmiştir.”
Karar oybirliğiyle alındı.
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