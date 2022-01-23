https://tr.sputniknews.com/20220123/yeni-sili-kabinesinin-vitrini-gencler-kadinlar-ve-allendeye-maliye-ise-piyasanin-gozdesine-emanet-1053031612.html

Yeni Şili kabinesinin vitrini gençler, kadınlar ve Allende'ye, maliye ise piyasanın gözdesine emanet

Yeni Şili kabinesinin vitrini gençler, kadınlar ve Allende'ye, maliye ise piyasanın gözdesine emanet

Yüzde 56 oyla başkan seçilen eski öğrenci lideri, sosyal demokrat çizgideki Boric, Şili'nin en genç devlet başkanı olmasına uygun bir kabine açıkladı. 24... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T13:36+0300

2022-01-23T13:36+0300

2022-01-23T13:39+0300

dünya

şili

gabriel boric

salvador allende

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Şili'de 2011-13 öğrenci protestolarının liderlerinden ve 2019 protestolarında anayasa değişikliği yapılıp yapılmaması referandumunun önünü açan milletvekillerinden olan Gabriel Boric, Aralık 2021 devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından kabinesini açıkladı. 35 yaşındaki Boric, kabinesinin vitrinini genç, öğrenci hareketi kökenli, bağımsız ve kadın bakanlardan oluştururken, içeriğinin 'solcu hükümetten korkan sermaye ve piyasalara rahat nefes aldırdığı' yorumları yapıldı.2026'ya dek üstleneceği devlet başkanlığını sağcı Sebastian Pinera'dan 11 Mart'ta devralacak Boric'in cuma günü başkent Santiago'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde düzenlediği etkinlikte tanıttığı kabinede, Şili ile özdeşleşmiş bir ismin torunu da var. 1973'te ABD destekli darbeyle general Augusto Pinochet tarafından devrilen ve öldürülen seçilmiş sosyalist devlet başkanı Salvador Allende'nin torunu Maya Fernandez, savunma bakanı oldu. Bu, 50 yaşındaki Maya Fernandez Allende'nin dedesini devirip Pinochet cuntası altında işkenceden zorla kaybetme ve katliamlara dek sayısız insanlık suçuna imza atan ordunun başına geçeceği anlamına geliyor.Kadınların ve müesses nizamdan olmayan genç bağımsız siyasilerin çoğunlukta olduğu 24 üyeli kabine 7 bağımsız ile 17 merkez-solcu ve solcu aktivistten oluşurken, bunların 14'ü kadın. Kabinenin yaş ortalaması 49. 2006'da eski Sosyalist Partili, kadın devlet başkanı Michelle Bachelet de cinsiyet dengesi olan bir kabine açıklamıştı. Tanıtımda "Her bakanın görevinin çok net olduğundan eminiz: Adalet ve haysiyetin günlük ekmeğimiz olmasını mümkün kılan değişim ve dönüşümleri teşvik etmek" vurgusunu yapan Boric, kabinesinin 'öncelikleri yurttaşın güvenini yeniden kazanmak, pandemiyle mücadele etmek, ekonomik toparlanmayı ve çevre korumayı sağlamak olan farklı kökenler ve geçmişlerden insanlardan oluştuğunu' dile getirdi.Sağ kesimin komünist olduğunu iddia ederek önünü kesmeye çalıştığı Boric'in semaye ve piyasaları rahatlatan tercihi, Merkez Bankası Başkanı Mario Marcel'i maliye bakanlığına getirmesi oldu. 1990-2008 arası merkez sol hükümetlerde çeşitli görevler alan, 2016'da Bachelet tarafından atandığı Merkez Bankası Başkanlığına Pinera döneminde de devam eden eski Sosyalist Partili Marcel piyasaların favorisi olduğundan, maliye bakanı atanması da radikal ekonomik reformlar yapılmayacağına yoruldu. AFP'ye konuşan Santiago Üniversitesi'nden analist Marcelo Mella, Boric'in Marcel tercihiyle 'piyasalara selam gönderdiğini, zira Merkez Bankası Başkanı'nın hem sağ kesimde hem de özel sektörde itibarının olduğunu' söyledi. Mella "Bu, Boric'in bu yıl alması gereken çok zor kararlar için iyi bir başlangıç noktası oldu" dedi. Ekonomik yavaşlama sinyalleri veren Şili'de, hem pandemi yardımlarının kesilmesi hem enflasyonla mücadele için faizlerin artırılması hem de Boric'in sağcıların özelleştirdiği emeklilik, eğitim, sağlık sisteminde reform vaatlerinin başını çektiği sosyal refah devletini kurması için vergilerin artırılması gibi zorlu bir gündem var. Boric, içişleri bakanlığını, pandemiyle mücadeledeki rolüyle takdir toplayan tanınmış doktor olan Izkia Siches'e emanet etti. 35 yaşındaki Siches, toplumdaki göçmenler ve suçla ilgili endişelerle yüzleşecek.Dünyanın bir numaralı bakır üreticisinde maden bakanlığından 61 yaşındaki merkezci milletvekili Marcela Hernando sorumlu olacak.Boric'in özel önem verdiği çevre bakanlığının başına da 49 yaşındaki saygın iklim bilimci Maisa Rojas geçecek.

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şili, gabriel boric, salvador allende