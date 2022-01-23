https://tr.sputniknews.com/20220123/yuksek-lisansi-kazandi-universite-reddetti--1053024039.html

Yüksek lisansı kazandı, üniversite reddetti

Yüksek lisansı kazandı, üniversite reddetti

Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmak için sınava giren ve adını kazananlar listesine yazdıran bir kişi, üniversite tarafından reddedildi. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T04:00+0300

2022-01-23T04:00+0300

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türkiye

sakarya üniversitesi

yüksek lisans

sosyal medya

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Sakarya Üniversitesi 2021-2022 güz döneminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri alanında yüksek lisans başvurusunda bulunan bir kişi, bilim sınavına girerek adını kazananlar listesine ekletti. Yüksek lisans için 11 öğrenciyle aynı koşullarda olan vatandaş, Sakarya Üniversitesi’nin ret kararı ile karşı karşıya kaldı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre durumun sebebini sormak için telefon ve mail yoluyla iletişime geçen kimliği açıklanmayan kişi , Sakarya Üniversitesi’nden de cevap alamayınca konuyu şu ifadelerle sosyal medyaya taşıdı:

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sakarya üniversitesi, yüksek lisans, sosyal medya