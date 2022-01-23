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Yüksek lisansı kazandı, üniversite reddetti
04:00 23.01.2022 (güncellendi: 04:05 23.01.2022)
© İHASakarya Üniversitesi
© İHA
Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmak için sınava giren ve adını kazananlar listesine yazdıran bir kişi, üniversite tarafından reddedildi.
Sakarya Üniversitesi 2021-2022 güz döneminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri alanında yüksek lisans başvurusunda bulunan bir kişi, bilim sınavına girerek adını kazananlar listesine ekletti.
Yüksek lisans için 11 öğrenciyle aynı koşullarda olan vatandaş, Sakarya Üniversitesi’nin ret kararı ile karşı karşıya kaldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre durumun sebebini sormak için telefon ve mail yoluyla iletişime geçen kimliği açıklanmayan kişi , Sakarya Üniversitesi’nden de cevap alamayınca konuyu şu ifadelerle sosyal medyaya taşıdı:
“2021-2022 güz döneminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri eğitiminde yüksek lisans başvurusunda bulundum. 20 öğrenci alınacaktı. Bilim sınavına girecek öğrenci listesinde ilk sırada yer aldım. Sistemsel ya da personel hatası olarak maliye bölümü lisans notumun girildiğini gördüm. Enstitüye aradım ama ulaşamadım. E-mail attım dönüş sağlanmadı. Ben de bilim sınavına girdim ve geçer not aldım. İsmim kazananlar arasında yer aldı. Zaten koşulları sağlayan 11 öğrenci vardı. Ben baştan beri koşulları sağlamama rağmen evrak eksik diye başvurumu reddettiler.”
© İHA Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak için sınava giren ve adını kazananlar listesine yazdıran bir kişi üniversite tarafından reddedildi.
Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak için sınava giren ve adını kazananlar listesine yazdıran bir kişi üniversite tarafından reddedildi.
© İHA