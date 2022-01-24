https://tr.sputniknews.com/20220124/4-yasindaki-cocugunun-onunde-uyusturucu-kullanan-anne-ve-3-arkadasi-gozaltina-alindi-1053077557.html

4 yaşındaki çocuğunun önünde uyuşturucu kullanan anne ve 3 arkadaşı gözaltına alındı

4 yaşındaki çocuğunun önünde uyuşturucu kullanan anne ve 3 arkadaşı gözaltına alındı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde "küçük çocuğun önünde uyuşturucu kullanılması"na ilişkin yayımlanan görüntüler... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T18:33+0300

2022-01-24T18:33+0300

2022-01-24T18:33+0300

türkiye

konya

çocuk

uyuşturucu

anne

emniyet

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Konya'da 4 yaşındaki çocuğun önünde uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük bir çocuğun önünde uyuşturucu kullanılmasına ilişkin görüntülerin ulusal haber sitelerinde yer almasının ardından çalışma başlattı.Görüntülerin yaklaşık bir yıl önce çekildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.Görüntülerdeki T.A, Ü.C. ile olay anında yanlarında olduğu anlaşılan H.D, K.D. ve görüntülerde bulunan 4 yaşındaki çocuğun annesi S.E'nin ikametine operasyon düzenlendi.Operasyonda T.A, Ü.C, K.D. ve S.E. gözaltına alındı.Yapılan aramalarda T.A'nın evinde 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi.Görüntülerde yer alan 4 yaşındaki E.E. ile 7 yaşındaki kardeşi S.E. devlet korumasına alındı.Şüphelilerden Ü.C, K.D. ve S.E'ye "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı, T.A. "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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