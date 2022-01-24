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https://tr.sputniknews.com/20220124/4-yasindaki-cocugunun-onunde-uyusturucu-kullanan-anne-ve-3-arkadasi-gozaltina-alindi-1053077557.html
4 yaşındaki çocuğunun önünde uyuşturucu kullanan anne ve 3 arkadaşı gözaltına alındı
4 yaşındaki çocuğunun önünde uyuşturucu kullanan anne ve 3 arkadaşı gözaltına alındı
Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde "küçük çocuğun önünde uyuşturucu kullanılması"na ilişkin yayımlanan görüntüler... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T18:33+0300
2022-01-24T18:33+0300
türkiye
konya
çocuk
uyuşturucu
anne
emniyet
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Konya'da 4 yaşındaki çocuğun önünde uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük bir çocuğun önünde uyuşturucu kullanılmasına ilişkin görüntülerin ulusal haber sitelerinde yer almasının ardından çalışma başlattı.Görüntülerin yaklaşık bir yıl önce çekildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.Görüntülerdeki T.A, Ü.C. ile olay anında yanlarında olduğu anlaşılan H.D, K.D. ve görüntülerde bulunan 4 yaşındaki çocuğun annesi S.E'nin ikametine operasyon düzenlendi.Operasyonda T.A, Ü.C, K.D. ve S.E. gözaltına alındı.Yapılan aramalarda T.A'nın evinde 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi.Görüntülerde yer alan 4 yaşındaki E.E. ile 7 yaşındaki kardeşi S.E. devlet korumasına alındı.Şüphelilerden Ü.C, K.D. ve S.E'ye "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı, T.A. "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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konya, çocuk, uyuşturucu, anne, emniyet

4 yaşındaki çocuğunun önünde uyuşturucu kullanan anne ve 3 arkadaşı gözaltına alındı

18:33 24.01.2022
© Twitter Konya'da 4 yaşındaki çocuğun önünde uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Konya'da 4 yaşındaki çocuğun önünde uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Twitter
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Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde "küçük çocuğun önünde uyuşturucu kullanılması"na ilişkin yayımlanan görüntüler üzerine 4 kişiyi gözaltına aldı. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayımlanan görüntülerdeki çocuk ve kardeşi devlet korumasına alındı.
Konya'da 4 yaşındaki çocuğun önünde uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük bir çocuğun önünde uyuşturucu kullanılmasına ilişkin görüntülerin ulusal haber sitelerinde yer almasının ardından çalışma başlattı.
Görüntülerin yaklaşık bir yıl önce çekildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Görüntülerdeki T.A, Ü.C. ile olay anında yanlarında olduğu anlaşılan H.D, K.D. ve görüntülerde bulunan 4 yaşındaki çocuğun annesi S.E'nin ikametine operasyon düzenlendi.
Operasyonda T.A, Ü.C, K.D. ve S.E. gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda T.A'nın evinde 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi.
Görüntülerde yer alan 4 yaşındaki E.E. ile 7 yaşındaki kardeşi S.E. devlet korumasına alındı.
Şüphelilerden Ü.C, K.D. ve S.E'ye "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı, T.A. "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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