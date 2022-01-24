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https://tr.sputniknews.com/20220124/abd-disisleri-rusya-ile-silah-kontrolu-dahil-bircok-alanda-mevcut-sorunlar-cozulebilir-1053047526.html
ABD Dışişleri: Rusya ile silah kontrolü dahil birçok alanda mevcut sorunlar çözülebilir
ABD Dışişleri: Rusya ile silah kontrolü dahil birçok alanda mevcut sorunlar çözülebilir
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington’un Moskova ile ilişkilerde tarafların karşılıklı güvenlik endişelerini çözebilecekleri bir dizi alan olduğuna... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T01:43+0300
2022-01-24T01:43+0300
dünya
abd
rusya
antony blinken
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN televizyonuna verdiği demeçte Rusya ile güvenlik konularında başlayan diyalog ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.“Bana göre Avrupa'daki karşılıklı güvenlik endişelerini, tüm taraflara uygun olacak şekilde çözebileceğimiz bir dizi alan var” diyen Blinken, bu alanlardan birinin de Rusya ve ABD arasında silah kontrolü olduğunu sözlerine ekledi.‘Ukrayna ile ilgili yaptırımların şimdi uygulanması, Batı'ya Rusya’ya karşı ‘caydırıcılık’ sağlamaz’ABD'nin Ukrayna’daki durum ile ilgili Rusya'ya yönelik yaptırımları dile getiren Blinken, “Yaptırımların başlıca hedefi, Rus saldırganlığının kontrol edilmesi. Böylelikle eğer yaptırımlar şimdi devreye alınacak olursa, caydırıcılık etkisini yitirmiş olacağız” diye konuştu.ABD ve müttefiklerinin şu anda aldığı tüm önlemlerin ‘Rusya'yı (Ukrayna’ya karşı) saldırgan eylemlerden caydırmak ve vazgeçmeye teşvik etmeyi, aynı zamanda mevcut duruma diplomatik bir çözüm arayışını amaçladığını’ kaydeden Blinken, aynı zamanda Washington ile Avrupa ülkelerinin Ukrayna etrafındaki ‘gelişmeler ile ilgili her türlü senaryoya’ hazırlandıklarını sözlerine ekledi.Blinken İngiltere’nin Rusya’ya yönelik suçlamalarını yorumlamayı reddettiBlinken, İngiltere'nin Rusya'nın Ukrayna'da Moskova'ya sadık bir yönetimi iktidara getirme isteğine ilişkin iddiaları hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak Washington'un ortaklarını bu tür senaryoların olabileceği konusunda uzun süredir uyardığını kaydetti.İngiltere Dışişleri Bakanlığı daha önce kanıt sunmadan Rus istihbarat servislerini, bakanlık başvurusunda isim olarak Ukrayna parlamentosu Rada'nın eski milletvekili Yevgeniy Muraev’i vererek, Kiev'e ‘Rus yanlısı bir lider’ sızdırmayı planlamakla suçlamıştı.Blinken, “Şu veya bu istihbarat verileri hakkında yorum yapamam. Ancak bildiğiniz gibi haftalardır bu taktikle ilgili uyarılarda bulunuyorduk. Ve bunu alenen açıklıyorduk” diye konuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, daha önce İngiltere’nin, Ukrayna’daki hükümetin yerine Moskova yanlısı bir hükümet geçirmek istedikleri ve bu yeni hükümetin başında yer alacak kişi konusunda Ukraynalı siyasetçi Yevgeniy Murayev’in potansiyel bir aday olarak gördükleri şeklindeki iddiayı yalanlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220122/rus-disisleri-moskova-abdden-guvenlik-garantilerinin-yaniti-yerine-asilsiz-suclamalar-aldi-1053012565.html
https://tr.sputniknews.com/20220123/rusya-ingilterenin-suclamasi-ukraynadaki-gerilimi-nato-ulkelerinin-tirmandirdiginin-kaniti--1053033299.html
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abd, rusya, antony blinken

ABD Dışişleri: Rusya ile silah kontrolü dahil birçok alanda mevcut sorunlar çözülebilir

01:43 24.01.2022
© REUTERS / Olivier DoulieryAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Olivier Douliery
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington’un Moskova ile ilişkilerde tarafların karşılıklı güvenlik endişelerini çözebilecekleri bir dizi alan olduğuna inandığını, bu alanlardan birinin de silah kontrolü olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN televizyonuna verdiği demeçte Rusya ile güvenlik konularında başlayan diyalog ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
“Bana göre Avrupa'daki karşılıklı güvenlik endişelerini, tüm taraflara uygun olacak şekilde çözebileceğimiz bir dizi alan var” diyen Blinken, bu alanlardan birinin de Rusya ve ABD arasında silah kontrolü olduğunu sözlerine ekledi.

‘Ukrayna ile ilgili yaptırımların şimdi uygulanması, Batı'ya Rusya’ya karşı ‘caydırıcılık’ sağlamaz’

ABD'nin Ukrayna’daki durum ile ilgili Rusya'ya yönelik yaptırımları dile getiren Blinken, “Yaptırımların başlıca hedefi, Rus saldırganlığının kontrol edilmesi. Böylelikle eğer yaptırımlar şimdi devreye alınacak olursa, caydırıcılık etkisini yitirmiş olacağız” diye konuştu.
ABD ve müttefiklerinin şu anda aldığı tüm önlemlerin ‘Rusya'yı (Ukrayna’ya karşı) saldırgan eylemlerden caydırmak ve vazgeçmeye teşvik etmeyi, aynı zamanda mevcut duruma diplomatik bir çözüm arayışını amaçladığını’ kaydeden Blinken, aynı zamanda Washington ile Avrupa ülkelerinin Ukrayna etrafındaki ‘gelişmeler ile ilgili her türlü senaryoya’ hazırlandıklarını sözlerine ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
DÜNYA
Rus Dışişleri: Moskova, ABD'den güvenlik garantilerinin yanıtı yerine asılsız suçlamalar aldı
22 Ocak, 15:56

Blinken İngiltere’nin Rusya’ya yönelik suçlamalarını yorumlamayı reddetti

Blinken, İngiltere'nin Rusya'nın Ukrayna'da Moskova'ya sadık bir yönetimi iktidara getirme isteğine ilişkin iddiaları hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak Washington'un ortaklarını bu tür senaryoların olabileceği konusunda uzun süredir uyardığını kaydetti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı daha önce kanıt sunmadan Rus istihbarat servislerini, bakanlık başvurusunda isim olarak Ukrayna parlamentosu Rada'nın eski milletvekili Yevgeniy Muraev’i vererek, Kiev'e ‘Rus yanlısı bir lider’ sızdırmayı planlamakla suçlamıştı.
Blinken, “Şu veya bu istihbarat verileri hakkında yorum yapamam. Ancak bildiğiniz gibi haftalardır bu taktikle ilgili uyarılarda bulunuyorduk. Ve bunu alenen açıklıyorduk” diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, daha önce İngiltere’nin, Ukrayna’daki hükümetin yerine Moskova yanlısı bir hükümet geçirmek istedikleri ve bu yeni hükümetin başında yer alacak kişi konusunda Ukraynalı siyasetçi Yevgeniy Murayev’in potansiyel bir aday olarak gördükleri şeklindeki iddiayı yalanlamıştı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
DÜNYA
Rusya: İngiltere'nin suçlaması, Ukrayna’daki gerilimi NATO ülkelerinin tırmandırdığının kanıtı
Dün, 14:30
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