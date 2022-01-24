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https://tr.sputniknews.com/20220124/abd-kiev-buyukelciligi-personeli-ile-aile-uyelerinin-ukraynadan-ayrilmasini-istedi-1053048548.html
ABD, Kiev Büyükelçiliği personeli ile aile üyelerinin Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi
ABD, Kiev Büyükelçiliği personeli ile aile üyelerinin Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi
ABD, Kiev Büyükelçiliğindeki personelinin aileleriyle birlikte Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi. Talimatın sebebi olarak Rusya gösterildi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T02:44+0300
2022-01-24T02:52+0300
abd
kiev
büyükelçilik
rusya
dünya
personel
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliği'nde acil görevde olmayan çalışanların ve ailelerinin Ukrayna'yı terk etmelerini istedi.
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abd, kiev, büyükelçilik, rusya, personel

ABD, Kiev Büyükelçiliği personeli ile aile üyelerinin Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi

02:44 24.01.2022 (güncellendi: 02:52 24.01.2022)
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ABD, Kiev Büyükelçiliğindeki personelinin aileleriyle birlikte Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi. Talimatın sebebi olarak Rusya gösterildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliği'nde acil görevde olmayan çalışanların ve ailelerinin Ukrayna'yı terk etmelerini istedi.
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