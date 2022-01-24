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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/abd-nato-mukabele-gucunun-aktif-edilmesi-durumunda-destek-icin-8-bin-500-askeri-teyakkuza-gecirdi-1053084323.html
ABD, NATO Mukabele Gücü'nün aktif edilmesi durumunda destek için 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi
ABD, NATO Mukabele Gücü'nün aktif edilmesi durumunda destek için 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi
ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T22:58+0300
2022-01-24T23:07+0300
abd
ukrayna
nato
ukrayna krizi
john kirby
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizini değerlendirdi.Kirby, açıklamasında Ukrayna'da gelişecek 'beklenmedik durumlara karşı' Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak için 8 in 500 askeri teyakkuza geçirdikleri bilgisini verdi.Sözcü, "Doğu kanadındaki NATO müttefiklerini desteklemek üzere Avrupa içinde de hareketlilik olması olasılığını kesinlikle dışlamıyorum" ifadelerini kullandı.Ukrayna'da bulunan ABD'li askeri eğitmenlerin tahliye edilmesiyle ilgili henüz bir karar alınmadığını söyleyen Kirby, şöyle devam etti: "Fakat defalarca söylediğim gibi durumu sıkıca gözetliyoruz. Onların güvenliği ve emniyeti için doğru olan neyse onu yapacağız."
https://tr.sputniknews.com/20220124/ingiltere-basbakani-johnson-ukraynada-olasi-bir-gerilim-yeni-bir-cecenistana-yol-acabilir--1053083076.html
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abd, ukrayna, nato, john kirby

ABD, NATO Mukabele Gücü'nün aktif edilmesi durumunda destek için 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi

22:58 24.01.2022 (güncellendi: 23:07 24.01.2022)
© AFP 2021 / Andrew Caballero-ReynoldsPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / Andrew Caballero-Reynolds
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ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizini değerlendirdi.
Kirby, açıklamasında Ukrayna'da gelişecek 'beklenmedik durumlara karşı' Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak için 8 in 500 askeri teyakkuza geçirdikleri bilgisini verdi.
Sözcü, "Doğu kanadındaki NATO müttefiklerini desteklemek üzere Avrupa içinde de hareketlilik olması olasılığını kesinlikle dışlamıyorum" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da bulunan ABD'li askeri eğitmenlerin tahliye edilmesiyle ilgili henüz bir karar alınmadığını söyleyen Kirby, şöyle devam etti: "Fakat defalarca söylediğim gibi durumu sıkıca gözetliyoruz. Onların güvenliği ve emniyeti için doğru olan neyse onu yapacağız."
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna'da olası bir gerilim, 'yeni bir Çeçenistan'a' yol açabilir
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