https://tr.sputniknews.com/20220124/abd-nato-mukabele-gucunun-aktif-edilmesi-durumunda-destek-icin-8-bin-500-askeri-teyakkuza-gecirdi-1053084323.html

ABD, NATO Mukabele Gücü'nün aktif edilmesi durumunda destek için 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi

ABD, NATO Mukabele Gücü'nün aktif edilmesi durumunda destek için 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi

ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T22:58+0300

2022-01-24T22:58+0300

2022-01-24T23:07+0300

abd

ukrayna

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ukrayna krizi

john kirby

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizini değerlendirdi.Kirby, açıklamasında Ukrayna'da gelişecek 'beklenmedik durumlara karşı' Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak için 8 in 500 askeri teyakkuza geçirdikleri bilgisini verdi.Sözcü, "Doğu kanadındaki NATO müttefiklerini desteklemek üzere Avrupa içinde de hareketlilik olması olasılığını kesinlikle dışlamıyorum" ifadelerini kullandı.Ukrayna'da bulunan ABD'li askeri eğitmenlerin tahliye edilmesiyle ilgili henüz bir karar alınmadığını söyleyen Kirby, şöyle devam etti: "Fakat defalarca söylediğim gibi durumu sıkıca gözetliyoruz. Onların güvenliği ve emniyeti için doğru olan neyse onu yapacağız."

https://tr.sputniknews.com/20220124/ingiltere-basbakani-johnson-ukraynada-olasi-bir-gerilim-yeni-bir-cecenistana-yol-acabilir--1053083076.html

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abd, ukrayna, nato, john kirby