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https://tr.sputniknews.com/20220124/abd-universitelerine-kabullerde-irksal-denge-uygulamasina-karsi-dava-acildi-1053085680.html
ABD üniversitelerine kabullerde 'ırksal denge' uygulamasına karşı dava açıldı
ABD üniversitelerine kabullerde 'ırksal denge' uygulamasına karşı dava açıldı
ABD'de Yüksek Mahkeme, üniversitelerin 'öğrenci seçme ve yerleştirmede ırksal dağılımın dengelenmesine yönelik uygulamalarının kaldırılması' yönündeki dava... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T23:43+0300
2022-01-24T23:43+0300
dünya
irkçılık
abd yüksek mahkemesi
üniversite
dava
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ABD Yüksek Mahkemesi'nin açıklamasında, ABD'de özel okul statüsündeki Harvard ve eyalet okulu North Carolina Üniversitesinin Asya kökenli öğrenci başvurularında ayrımcılık yaptığı yönündeki suç duyurusunun kabul edildiği belirtildi.Benzer davaların daha önce alt mahkemelerde görüldüğüne, üniversitelerin bu uygulamayı 40 yılı aşkın süredir aynı Yüksek Mahkeme'nin verdiği onayla devam ettirdiği için alt mahkemeler tarafından haklı bulunduğuna dikkat çekildi.Yüksek Mahkeme, en son 2016'de beyaz bir kadının Teksas Üniversitesi'ne açtığı ayrımcılık davasında, okul yönetiminin öğrenci kabullerinde dengeleme uygulamasını 4'e 3 oyla haklı bulmuştu.Mahkemedeki dengenin o zamandan bu yana eski ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı üç 'muhafazakar' yargıçla değiştiğine vurgu yapıldı.ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Harvard'a, Asya kökenli Amerikalı öğrencilere 'ırk temelli ayrımcılık ve ırk dengeleme' uygulaması yapıldığı yönünde 2014'te açılan dava, üniversite lehine sonuçlanmıştı.Öte yandan Ekim 2020'de ABD Adalet Bakanlığı tarafından dünyanın en önemli okullarından Yale Üniversitesi'ne, lisans öğrencisi kabul ederken Asya kökenli ve beyaz öğrencilere yasa dışı şekilde ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle dava açılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/rooseveltin-heykeli-irkciligi-cagristirdigi-gerekcesiyle-new-yorktaki-muzenin-onunden-kaldirildi-1052957373.html
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irkçılık, abd yüksek mahkemesi, üniversite, dava

ABD üniversitelerine kabullerde 'ırksal denge' uygulamasına karşı dava açıldı

23:43 24.01.2022
© REUTERS / ABD Yüksek MahkemesiABD Yüksek Mahkemesi
ABD Yüksek Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / ABD Yüksek Mahkemesi
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ABD'de Yüksek Mahkeme, üniversitelerin 'öğrenci seçme ve yerleştirmede ırksal dağılımın dengelenmesine yönelik uygulamalarının kaldırılması' yönündeki dava dosyasını kabul etti.
ABD Yüksek Mahkemesi'nin açıklamasında, ABD'de özel okul statüsündeki Harvard ve eyalet okulu North Carolina Üniversitesinin Asya kökenli öğrenci başvurularında ayrımcılık yaptığı yönündeki suç duyurusunun kabul edildiği belirtildi.
Benzer davaların daha önce alt mahkemelerde görüldüğüne, üniversitelerin bu uygulamayı 40 yılı aşkın süredir aynı Yüksek Mahkeme'nin verdiği onayla devam ettirdiği için alt mahkemeler tarafından haklı bulunduğuna dikkat çekildi.
Yüksek Mahkeme, en son 2016'de beyaz bir kadının Teksas Üniversitesi'ne açtığı ayrımcılık davasında, okul yönetiminin öğrenci kabullerinde dengeleme uygulamasını 4'e 3 oyla haklı bulmuştu.
Mahkemedeki dengenin o zamandan bu yana eski ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı üç 'muhafazakar' yargıçla değiştiğine vurgu yapıldı.
ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Harvard'a, Asya kökenli Amerikalı öğrencilere 'ırk temelli ayrımcılık ve ırk dengeleme' uygulaması yapıldığı yönünde 2014'te açılan dava, üniversite lehine sonuçlanmıştı.
Öte yandan Ekim 2020'de ABD Adalet Bakanlığı tarafından dünyanın en önemli okullarından Yale Üniversitesi'ne, lisans öğrencisi kabul ederken Asya kökenli ve beyaz öğrencilere yasa dışı şekilde ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle dava açılmıştı.
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