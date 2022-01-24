https://tr.sputniknews.com/20220124/abd-universitelerine-kabullerde-irksal-denge-uygulamasina-karsi-dava-acildi-1053085680.html

ABD üniversitelerine kabullerde 'ırksal denge' uygulamasına karşı dava açıldı

ABD üniversitelerine kabullerde 'ırksal denge' uygulamasına karşı dava açıldı

ABD'de Yüksek Mahkeme, üniversitelerin 'öğrenci seçme ve yerleştirmede ırksal dağılımın dengelenmesine yönelik uygulamalarının kaldırılması' yönündeki dava... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T23:43+0300

2022-01-24T23:43+0300

2022-01-24T23:43+0300

dünya

irkçılık

abd yüksek mahkemesi

üniversite

dava

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ABD Yüksek Mahkemesi'nin açıklamasında, ABD'de özel okul statüsündeki Harvard ve eyalet okulu North Carolina Üniversitesinin Asya kökenli öğrenci başvurularında ayrımcılık yaptığı yönündeki suç duyurusunun kabul edildiği belirtildi.Benzer davaların daha önce alt mahkemelerde görüldüğüne, üniversitelerin bu uygulamayı 40 yılı aşkın süredir aynı Yüksek Mahkeme'nin verdiği onayla devam ettirdiği için alt mahkemeler tarafından haklı bulunduğuna dikkat çekildi.Yüksek Mahkeme, en son 2016'de beyaz bir kadının Teksas Üniversitesi'ne açtığı ayrımcılık davasında, okul yönetiminin öğrenci kabullerinde dengeleme uygulamasını 4'e 3 oyla haklı bulmuştu.Mahkemedeki dengenin o zamandan bu yana eski ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı üç 'muhafazakar' yargıçla değiştiğine vurgu yapıldı.ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Harvard'a, Asya kökenli Amerikalı öğrencilere 'ırk temelli ayrımcılık ve ırk dengeleme' uygulaması yapıldığı yönünde 2014'te açılan dava, üniversite lehine sonuçlanmıştı.Öte yandan Ekim 2020'de ABD Adalet Bakanlığı tarafından dünyanın en önemli okullarından Yale Üniversitesi'ne, lisans öğrencisi kabul ederken Asya kökenli ve beyaz öğrencilere yasa dışı şekilde ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle dava açılmıştı.

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irkçılık, abd yüksek mahkemesi, üniversite, dava