https://tr.sputniknews.com/20220124/abdden-ukraynaya-80-ton-silah-sevkiyati-daha-1053059568.html
ABD’den Ukrayna’ya 80 ton silah sevkiyatı daha
ABD’den Ukrayna’ya 80 ton silah sevkiyatı daha
ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım paketi kapsamında ikinci kez silah sevkiyatı gerçekleştirildi. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’a göre, 80 ton silah... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T11:45+0300
2022-01-24T11:45+0300
2022-01-24T11:45+0300
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ABD, önceki gün gerçekleştirdiği 90 tonluk ölümcül silah sevkiyatından sonra Ukrayna’ya yeniden silah gönderdi.Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Twitter hesabındaki açıklamasında, “İkinci kuş da Kiev’de! ABD’deki dostlarımızdan Ukrayna’nın savunma becerilerinin artırılması için 80 tondan fazla silah geldi ve bu son sevkiyat değil” ifadelerini kullandı.ABD, savunma ihtiyaçları için Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık ek yardım ayırdı. ABD’nin 2021 yılında ülkeye yaptığı askeri yardım hacmi rekor düzeye ulaşarak 650 milyon dolar oldu. Ukrayna, 2014 yılından bu yana 2.7 milyar dolarlık yardım aldı.ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca bugün ‘Rusya’nın askeri eylemde bulunması riski olduğu’ iddiaları nedeniyle Ukrayna’daki ABD’li diplomatların ailelerinin tahliye edilmesi talimatı verdi.Kiev’deki büyükelçilik çalışanlarının bir kısmı da gönüllü olarak ülkeden ayrılabilir. ABD vatandaşlarına da Ukrayna’dan ayrılmaları, Rusya’ya gitmemeleri tavsiye ediliyor. Washington, Rusya’nın her an Ukrayna’ya saldırabileceğini ileri sürüyor. Moskova ise bu iddiaları reddederken, askeri provokasyonların gerçekleştirilmesi olasılığını da dışlamıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/abd-kiev-buyukelciligi-personeli-ile-aile-uyelerinin-ukraynadan-ayrilmasini-istedi-1053048548.html
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abd, rusya, ukrayna, silah ihracatı, nükleer silah, silah, savaş, sınır, silah satışı, ukrayna ordusu, nakliyat
ABD’den Ukrayna’ya 80 ton silah sevkiyatı daha
ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım paketi kapsamında ikinci kez silah sevkiyatı gerçekleştirildi. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’a göre, 80 ton silah gönderildi.
ABD, önceki gün gerçekleştirdiği 90 tonluk ölümcül silah sevkiyatından sonra Ukrayna’ya yeniden silah gönderdi.
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Twitter hesabındaki açıklamasında, “İkinci kuş da Kiev’de! ABD’deki dostlarımızdan Ukrayna’nın savunma becerilerinin artırılması için 80 tondan fazla silah geldi ve bu son sevkiyat değil” ifadelerini kullandı.
ABD, savunma ihtiyaçları için Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık ek yardım ayırdı. ABD’nin 2021 yılında ülkeye yaptığı askeri yardım hacmi rekor düzeye ulaşarak 650 milyon dolar oldu. Ukrayna, 2014 yılından bu yana 2.7 milyar dolarlık yardım aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca bugün ‘Rusya’nın askeri eylemde bulunması riski olduğu’ iddiaları nedeniyle Ukrayna’daki ABD’li diplomatların ailelerinin tahliye edilmesi talimatı verdi.
Kiev’deki büyükelçilik çalışanlarının bir kısmı da gönüllü olarak ülkeden ayrılabilir. ABD vatandaşlarına da Ukrayna’dan ayrılmaları, Rusya’ya gitmemeleri tavsiye ediliyor. Washington, Rusya’nın her an Ukrayna’ya saldırabileceğini ileri sürüyor. Moskova ise bu iddiaları reddederken, askeri provokasyonların gerçekleştirilmesi olasılığını da dışlamıyor.