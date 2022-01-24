https://tr.sputniknews.com/20220124/abden-ukraynaya-yeni-mali-destek-hazirligi-1053070761.html
AB'den Ukrayna'ya yeni mali destek hazırlığı
AB'den Ukrayna'ya yeni mali destek hazırlığı
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "Ukrayna'ya kredi ve hibelerden oluşan yeni bir acil mali paket hazırladık. Bunun 1.2 milyar euro'luk kısmı makro finansal... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T15:48+0300
2022-01-24T15:48+0300
2022-01-24T15:51+0300
rusya
ukrayna
ab
euro
ursula von der leyen
vladimir zelenskiy
danimarka
yaptırım
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AB, Rusya- Batı geriliminin odağındaki Ukrayna'ya toplam 1 milyar 320 milyon euro'luk yeni mali destek verileceğini duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Ukrayna'ya sağlanacak yeni finansal desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile cuma günü görüştüğünü ifade eden Von der Leyen, "AB, her zaman olduğu gibi bu zor şartlarda Ukrayna'nın yanındadır" dedi. Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'nın modernleşmesini ve Kovid-19'la mücadelesini desteklemek için önemli mali yardımlarda bulunduğunu söyleyerek, "AB ve Avrupa finans kuruluşları, 2014 yılından bu yana Ukrayna'ya 17 milyar euro'nun üzerinde hibe ve kredi tahsis etti" ifadesini kullandı. Ukrayna'ya kredi ve hibelerden oluşan yeni bir acil mali paket hazırladıklarını vurgulayan Von der Leyen, bunun 1.2 milyar euro'luk kısmının makro finansal yardım, 120 milyon euro'luk kısmının da hibeyi içerdiğini söyledi.Danimarka: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa, AB daha önce görülmemiş yaptırımları uygulamaya hazır Öte yandan Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda AB'nin daha önce görülmemiş ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu söyledi. Kofod, "Rusya'nın Ukrayna'ya yeniden saldırması halinde kapsamlı, daha önce görülmemiş yaptırımlarla tepki vermeye hazır olduğumuza dair hiçbir şüphe yok" dedi. Moskova'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'nın sınırlarını değiştirmek için provokasyonları ve askeri güçleri kullanmanın bedelinin çok ama çok yüksek olacağını bilmesi gerektiğini kaydeden Kofod, "En sert yaptırımları, 2014'tekilerden daha sert yaptırımları uygulamaya hazırız" ifadelerini kullandı. Kofod, yaptırımların hangi sektörleri hedef alacağına dair soruları yanıtsız bıraktı. Batılı ülkeler, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının ardından Rus enerji, bankacılık ve savunma sektörlerini hedef alan yaptırımları uygulamaya koymuştu. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Jim Banks, geçen hafta Rusya'ya yönelik yaptırımlar öngören yeni bir tasarı sunmuştu. Tasarının metni henüz resmi olarak yayınlanmazken Washington Post gazetesinin haberine göre doğrudan Putin’in ismine atıf yapılarak 'Putin’i Mesul Tutma Yasası' adı verilen söz konusu yaptırım yasası taslağında Vladimir Putin, Rusya hükümetinin tüm üyeleri, Peskov, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin gibi yaptırımlar uygulanması önerilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220120/abd-kongresine-rusyaya-yeni-yaptirim-ongoren-tasari-sunuldu-1052956632.html
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rusya, ukrayna, ab, euro, ursula von der leyen, vladimir zelenskiy, danimarka, yaptırım
AB'den Ukrayna'ya yeni mali destek hazırlığı
15:48 24.01.2022 (güncellendi: 15:51 24.01.2022)
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "Ukrayna'ya kredi ve hibelerden oluşan yeni bir acil mali paket hazırladık. Bunun 1.2 milyar euro'luk kısmı makro finansal yardım, 120 milyon euro'luk kısmı da hibeyi içeriyor" açıklaması yaptı.
AB, Rusya- Batı geriliminin odağındaki Ukrayna'ya toplam 1 milyar 320 milyon euro'luk yeni mali destek verileceğini duyurdu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Ukrayna'ya sağlanacak yeni finansal desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile cuma günü görüştüğünü ifade eden Von der Leyen, "AB, her zaman olduğu gibi bu zor şartlarda Ukrayna'nın yanındadır" dedi.
Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'nın modernleşmesini ve Kovid-19'la mücadelesini desteklemek için önemli mali yardımlarda bulunduğunu söyleyerek, "AB ve Avrupa finans kuruluşları, 2014 yılından bu yana Ukrayna'ya 17 milyar euro'nun üzerinde hibe ve kredi tahsis etti" ifadesini kullandı.
Ukrayna'ya kredi ve hibelerden oluşan yeni bir acil mali paket hazırladıklarını vurgulayan Von der Leyen, bunun 1.2 milyar euro'luk kısmının makro finansal yardım, 120 milyon euro'luk kısmının da hibeyi içerdiğini söyledi.
Danimarka: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa, AB daha önce görülmemiş yaptırımları uygulamaya hazır
Öte yandan Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda AB'nin daha önce görülmemiş ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu söyledi. Kofod, "Rusya'nın Ukrayna'ya yeniden saldırması halinde kapsamlı, daha önce görülmemiş yaptırımlarla tepki vermeye hazır olduğumuza dair hiçbir şüphe yok" dedi.
Moskova'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'nın sınırlarını değiştirmek için provokasyonları ve askeri güçleri kullanmanın bedelinin çok ama çok yüksek olacağını bilmesi gerektiğini kaydeden Kofod, "En sert yaptırımları, 2014'tekilerden daha sert yaptırımları uygulamaya hazırız" ifadelerini kullandı. Kofod, yaptırımların hangi sektörleri hedef alacağına dair soruları yanıtsız bıraktı.
Batılı ülkeler, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının ardından Rus enerji, bankacılık ve savunma sektörlerini hedef alan yaptırımları uygulamaya koymuştu.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Jim Banks, geçen hafta Rusya'ya yönelik yaptırımlar öngören yeni bir tasarı sunmuştu. Tasarının metni henüz resmi olarak yayınlanmazken Washington Post gazetesinin haberine göre doğrudan Putin’in ismine atıf yapılarak 'Putin’i Mesul Tutma Yasası' adı verilen söz konusu yaptırım yasası taslağında Vladimir Putin, Rusya hükümetinin tüm üyeleri, Peskov, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin gibi yaptırımlar uygulanması önerilmişti.