Douthat, The New York Times gazetesi için kaleme aldığı makalede ABD’nin Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesi fikrini onlarca yıl ertelemesi gerektiğini ifade etti.Yazıda, “Batı odaklı ittifakları tercih eden Ukraynalılara kapıyı aralayarak Ukrayna'yı Rusya'nın yörüngesinden çıkarmaya çalışmak, Amerikan gücü zirvedeyken bile aptalca, haddini aşan bir taahhüttü” ifadelerine yer verildi.Ancak Ukrayna’nın parçalanmış ve ekonomik olarak zayıf olduğundan Batı'nın bir parçası olmaya tam anlamıyla hazır olmadığına dikkat çeken yazar, Kiev'in NATO'ya katılmasını reddetmenin Washington'un diğer yönlerdeki niyetlerinin ciddiyeti hakkında da şüphe tohumları ekeceğini vurguladı.Douthat, “Ve bu fikirden hemen vazgeçemiyorsak, örneğin 25 yıl gibi uzun bir süre için ondan vazgeçme fikri çok makul görünüyor” ifadelerini kullandı.Moskova, NATO ve ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı askeri bir üs haline getirmeye, topraklarının askeri ıslahını sürdürmeye ve onu ittifaka çekmeye çalışmasından endişe duyuyor.Rusya geçen yol sonunda ABD ve NATO ile güvenlik garantilerine yönelik anlaşma tekliflerini yayınlamıştı. Moskova, Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesine bir son verilmesinin yanı sıra İttifak’a Ukrayna ve Gürcistan’ın dahil edilmesinden ve bitişiğindeki ülkelerde askeri üs kurulmasından vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor.
ABD’li siyasi analist ve yazar Ross Douthat, ABD’nin Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesi fikrini onlarca yıl ertelemesi gerektiğini belirtti.
Douthat, The New York Times gazetesi için kaleme aldığı makalede ABD’nin Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesi fikrini onlarca yıl ertelemesi gerektiğini ifade etti.
Yazıda, “Batı odaklı ittifakları tercih eden Ukraynalılara kapıyı aralayarak Ukrayna'yı Rusya'nın yörüngesinden çıkarmaya çalışmak, Amerikan gücü zirvedeyken bile aptalca, haddini aşan bir taahhüttü” ifadelerine yer verildi.
Ancak Ukrayna’nın parçalanmış ve ekonomik olarak zayıf olduğundan Batı'nın bir parçası olmaya tam anlamıyla hazır olmadığına dikkat çeken yazar, Kiev'in NATO'ya katılmasını reddetmenin Washington'un diğer yönlerdeki niyetlerinin ciddiyeti hakkında da şüphe tohumları ekeceğini vurguladı.
Douthat, “Ve bu fikirden hemen vazgeçemiyorsak, örneğin 25 yıl gibi uzun bir süre için ondan vazgeçme fikri çok makul görünüyor” ifadelerini kullandı.
Moskova, NATO ve ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı askeri bir üs haline getirmeye, topraklarının askeri ıslahını sürdürmeye ve onu ittifaka çekmeye çalışmasından endişe duyuyor.
Rusya geçen yol sonunda ABD ve NATO ile güvenlik garantilerine yönelik anlaşma tekliflerini yayınlamıştı. Moskova, Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesine bir son verilmesinin yanı sıra İttifak’a Ukrayna ve Gürcistan’ın dahil edilmesinden ve bitişiğindeki ülkelerde askeri üs kurulmasından vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor.