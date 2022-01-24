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ABD'nin Tokyo Büyükelçisi 2.5 yıldan sonra Japonya'da
ABD'nin Tokyo Büyükelçisi 2.5 yıldan sonra Japonya'da
ABD'nin 2.5 yıldan fazladır boş duran Tokyo Büyükelçiliğine atadığı Rahm Israel Emanuel, Japonya'ya geldi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T10:23+0300
2022-01-24T10:25+0300
abd
japonya
büyükelçi
rahm israel emanuel
dünya
barack obama
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ABD'nin yeni Tokyo Büyükelçisi Emanuel, başkent Tokyo'daki Haneda Havaliman'ına indi. Emanuel sosyal medya hesabı Twitter'dan eşi Amy ile Japonya'da olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi ve Japon halkıyla buluşmak istediğini belirtti. 10 günlük rutin karantina sonrası Emanuel, yeni görevine başlayacak. Kyodo ajansı 62 yaşındaki diplomatın, Çin'in bölgesel faaliyetleri karşısında ABD-Japonya ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir rol üstleneceğini aktardı. Siyasi kariyerinde 3 dönem Kongre üyeliği geçmişi olan Emanuel, eski ABD başkanlarından Barack Obama'nın Beyaz Saray Personel Müdürlüğü, Bill Clinton yönetiminde de kıdemli danışman görevlerinde bulundu. 2011-2019'da iki dönem Chicago Belediye Başkanlığı yapan 62 yaşındaki Emanuel'in, Tokyo Büyükelçisi adayı olduğu ağustos ayında duyurulmuştu. Önceki Büyükelçi William Hagerty'nin ayrılışı sonrası Temmuz 2019'dan beri ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği makamına kimse atanmamıştı.
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abd, japonya, büyükelçi, rahm israel emanuel , barack obama, bill clinton

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi 2.5 yıldan sonra Japonya'da

10:23 24.01.2022 (güncellendi: 10:25 24.01.2022)
© REUTERS / Andrew Kelly ABD bayrağı- Japonya bayrağı
ABD bayrağı- Japonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
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ABD'nin 2.5 yıldan fazladır boş duran Tokyo Büyükelçiliğine atadığı Rahm Israel Emanuel, Japonya'ya geldi.
ABD'nin yeni Tokyo Büyükelçisi Emanuel, başkent Tokyo'daki Haneda Havaliman'ına indi. Emanuel sosyal medya hesabı Twitter'dan eşi Amy ile Japonya'da olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi ve Japon halkıyla buluşmak istediğini belirtti. 10 günlük rutin karantina sonrası Emanuel, yeni görevine başlayacak.
Kyodo ajansı 62 yaşındaki diplomatın, Çin'in bölgesel faaliyetleri karşısında ABD-Japonya ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir rol üstleneceğini aktardı. Siyasi kariyerinde 3 dönem Kongre üyeliği geçmişi olan Emanuel, eski ABD başkanlarından Barack Obama'nın Beyaz Saray Personel Müdürlüğü, Bill Clinton yönetiminde de kıdemli danışman görevlerinde bulundu.
2011-2019'da iki dönem Chicago Belediye Başkanlığı yapan 62 yaşındaki Emanuel'in, Tokyo Büyükelçisi adayı olduğu ağustos ayında duyurulmuştu.
Önceki Büyükelçi William Hagerty'nin ayrılışı sonrası Temmuz 2019'dan beri ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği makamına kimse atanmamıştı.
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