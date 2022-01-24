https://tr.sputniknews.com/20220124/abdyi-muteakip-britanyadan-kiev-buyukelciligi-personeliyle-ailelerine-ukraynadan-cik-talimati-1053057980.html

ABD'yi müteakip Britanya'dan Kiev Büyükelçiliği personeliyle ailelerine 'Ukrayna'dan çık' talimatı

ABD'yi müteakip Britanya'dan Kiev Büyükelçiliği personeliyle ailelerine 'Ukrayna'dan çık' talimatı

Bir dizi diplomatik görüşmede sunulan güvencelere rağmen 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı' iddiasında ısrar eden ABD'nin ardından Britanya da Kiev... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T11:19+0300

2022-01-24T11:19+0300

2022-01-24T12:09+0300

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ABD ile Britanya, 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı' iddiasını aylardır yaymalarının ardından 'savaş çıkacak, diplomatlarla ailelerini geri çekelim' diye bilinen uygulamaya geçti. Britanya'nın Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) web sitesinde yayımlanan açıklamada, Londra hükümetinin 'bazı personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişileri Kiev'den geçici olarak çekmeyi tercih ettiği' duyuruldu. Kiev Büyükelçiliği'nin açık kalacağı ve Ukrayna'daki Britanya vatandaşlarına yardım sağlamaya devam edeceği belirtilen açıklamada, Britanya pasaportu sahiplerine Ukrayna'daki mevcudiyetlerini kayda geçirmeleri çağrısı yapıldı. Açıklama, ABD'nin benzer hamlesinin ardından geldi.Dün gece ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, 'Rusya'nın ülkeyi istikrarsızlaştırmaya ve Ukrayna vatandaşlarının güvenliğini baltalamaya yönelik devam eden çabaları nedeniyle çok dikkatli davranarak Ukrayna'daki personelinin ayrılmasına izin verme kararı aldığını' duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220124/abd-kiev-buyukelciligi-personeli-ile-aile-uyelerinin-ukraynadan-ayrilmasini-istedi-1053048548.html

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