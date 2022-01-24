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ABD'yi müteakip Britanya'dan Kiev Büyükelçiliği personeliyle ailelerine 'Ukrayna'dan çık' talimatı
ABD'yi müteakip Britanya'dan Kiev Büyükelçiliği personeliyle ailelerine 'Ukrayna'dan çık' talimatı
Bir dizi diplomatik görüşmede sunulan güvencelere rağmen 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı' iddiasında ısrar eden ABD'nin ardından Britanya da Kiev... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T11:19+0300
2022-01-24T12:09+0300
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ABD ile Britanya, 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı' iddiasını aylardır yaymalarının ardından 'savaş çıkacak, diplomatlarla ailelerini geri çekelim' diye bilinen uygulamaya geçti. Britanya'nın Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) web sitesinde yayımlanan açıklamada, Londra hükümetinin 'bazı personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişileri Kiev'den geçici olarak çekmeyi tercih ettiği' duyuruldu. Kiev Büyükelçiliği'nin açık kalacağı ve Ukrayna'daki Britanya vatandaşlarına yardım sağlamaya devam edeceği belirtilen açıklamada, Britanya pasaportu sahiplerine Ukrayna'daki mevcudiyetlerini kayda geçirmeleri çağrısı yapıldı. Açıklama, ABD'nin benzer hamlesinin ardından geldi.Dün gece ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, 'Rusya'nın ülkeyi istikrarsızlaştırmaya ve Ukrayna vatandaşlarının güvenliğini baltalamaya yönelik devam eden çabaları nedeniyle çok dikkatli davranarak Ukrayna'daki personelinin ayrılmasına izin verme kararı aldığını' duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220124/abd-kiev-buyukelciligi-personeli-ile-aile-uyelerinin-ukraynadan-ayrilmasini-istedi-1053048548.html
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ingiltere, britanya, rusya, abd, ukrayna, kiev, büyükelçilik, diplomat, personel, çalışan, geri çekme, abd'nin kiev büyükelçiliği

ABD'yi müteakip Britanya'dan Kiev Büyükelçiliği personeliyle ailelerine 'Ukrayna'dan çık' talimatı

11:19 24.01.2022 (güncellendi: 12:09 24.01.2022)
© Sputnik / Evgeny Kotenko / Fotoğraf bankasına girUkrayna
Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Evgeny Kotenko
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Bir dizi diplomatik görüşmede sunulan güvencelere rağmen 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı' iddiasında ısrar eden ABD'nin ardından Britanya da Kiev Büyükelçiliği personeliyle ailelerine Ukrayna'yı terk etmeleri talimatı verdi. Gerekçe 'Rus tehdidinin büyümesi'.
ABD ile Britanya, 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı' iddiasını aylardır yaymalarının ardından 'savaş çıkacak, diplomatlarla ailelerini geri çekelim' diye bilinen uygulamaya geçti.
Britanya'nın Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) web sitesinde yayımlanan açıklamada, Londra hükümetinin 'bazı personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişileri Kiev'den geçici olarak çekmeyi tercih ettiği' duyuruldu.
Kiev Büyükelçiliği'nin açık kalacağı ve Ukrayna'daki Britanya vatandaşlarına yardım sağlamaya devam edeceği belirtilen açıklamada, Britanya pasaportu sahiplerine Ukrayna'daki mevcudiyetlerini kayda geçirmeleri çağrısı yapıldı.
Açıklama, ABD'nin benzer hamlesinin ardından geldi.
Ukrayna, ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
DÜNYA
ABD, Kiev Büyükelçiliği personeli ile aile üyelerinin Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi
02:44
Dün gece ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, 'Rusya'nın ülkeyi istikrarsızlaştırmaya ve Ukrayna vatandaşlarının güvenliğini baltalamaya yönelik devam eden çabaları nedeniyle çok dikkatli davranarak Ukrayna'daki personelinin ayrılmasına izin verme kararı aldığını' duyurmuştu.
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