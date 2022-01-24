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AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay: Müslüman siyasetçiyi farklı kılacak çok yol var
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay: Müslüman siyasetçiyi farklı kılacak çok yol var
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde, "Bir Müslüman siyasetçiyi farklı kılacak çok yol, çok tercih, çok boyut vardır... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T12:26+0300
2022-01-24T12:26+0300
politika
yasin aktay
siyasetçi
müslüman
yeni şafak
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AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, siyaset ve siyasetçiler üzerine değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında “Müslüman için elbette başka bir siyasallık mümkün ve gereklidir. Herkesin yaptığını yapmak ve siyaseti dost-düşman ilişkisi sınırlarında tutmak durumunda değildir bir Müslüman” görüşünü dile getirdi.Müslümanın yeryüzünde yaşayan insanlar arasından mutlak düşmanı bulunmadığını savunan Aktay bugünkü yazısında, şunları aktardı. “Müslüman siyaseti nihai olarak bütün insanlar için ‘iyilik’ isteyen bir siyasettir. Bu iyiliğin tezahürü de adalettir. Bugün düşman olarak görülenin bile imhası değil, ıslahı ve ‘kardeş’ kılınması gözetilir.Bir Müslüman siyasetçiyi farklı kılacak çok yol, çok tercih, çok boyut vardır elbet. Hepsinin başında bir 'ücret talep etmemesi' vardır mesela. Aslında Müslümanca duygularla siyasal mecrada bulunan herkesin öncelikle bu konuda kendini sorgulaması gerekiyor: Değiştirmek istediği dünyada kendisine nasıl bir çıkar, imtiyaz, ücret talep ediyor veya üretiyor? Bu, Müslüman siyasetçinin ne kadar güven verdiğinin de bir göstergesi oluyor.Bugüne kadar Müslümanca duygularla siyasette bir mesafe kat etmiş olanların rakiplerine karşı bu konuda ortaya koydukları fark kadar başarılı olduklarını söyleyebiliriz."
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yasin aktay, siyasetçi, müslüman, yeni şafak

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay: Müslüman siyasetçiyi farklı kılacak çok yol var

12:26 24.01.2022
© AP Photo / Mucahid YapiciYasin Aktay
Yasin Aktay - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Mucahid Yapici
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AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde, "Bir Müslüman siyasetçiyi farklı kılacak çok yol, çok tercih, çok boyut vardır elbet. Hepsinin başında bir 'ücret talep etmemesi' vardır mesela" yorumunda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, siyaset ve siyasetçiler üzerine değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında “Müslüman için elbette başka bir siyasallık mümkün ve gereklidir. Herkesin yaptığını yapmak ve siyaseti dost-düşman ilişkisi sınırlarında tutmak durumunda değildir bir Müslüman” görüşünü dile getirdi.
Müslümanın yeryüzünde yaşayan insanlar arasından mutlak düşmanı bulunmadığını savunan Aktay bugünkü yazısında, şunları aktardı.
“Müslüman siyaseti nihai olarak bütün insanlar için ‘iyilik’ isteyen bir siyasettir. Bu iyiliğin tezahürü de adalettir. Bugün düşman olarak görülenin bile imhası değil, ıslahı ve ‘kardeş’ kılınması gözetilir.
Bir Müslüman siyasetçiyi farklı kılacak çok yol, çok tercih, çok boyut vardır elbet. Hepsinin başında bir 'ücret talep etmemesi' vardır mesela. Aslında Müslümanca duygularla siyasal mecrada bulunan herkesin öncelikle bu konuda kendini sorgulaması gerekiyor: Değiştirmek istediği dünyada kendisine nasıl bir çıkar, imtiyaz, ücret talep ediyor veya üretiyor? Bu, Müslüman siyasetçinin ne kadar güven verdiğinin de bir göstergesi oluyor.
Bugüne kadar Müslümanca duygularla siyasette bir mesafe kat etmiş olanların rakiplerine karşı bu konuda ortaya koydukları fark kadar başarılı olduklarını söyleyebiliriz."
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