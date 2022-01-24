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Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak
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POLİTİKA
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https://tr.sputniknews.com/20220124/ak-parti-sozcusu-omer-celik-kripto-para-duzenlemesi-yolda-1053075261.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak" dedi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T17:21+0300
2022-01-24T17:23+0300
politika
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AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İklim Bakanlığı' açıklamalarını değerlendirerek, "Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerden birinin iklim bakanlığı kurmak olduğunu söylemişti. Bu bizi artık şaşırtmıyor. Hazırlık yapılmış bir toplantıda iklim değişikliği bakanlığından bahsedilmesi çok şaşırtıcı oldu. Çünkü Türkiye'de iklim bakanlığı kurulmuştur" dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak

17:21 24.01.2022 (güncellendi: 17:23 24.01.2022)
© İHAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak" dedi.
AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İklim Bakanlığı' açıklamalarını değerlendirerek, "Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerden birinin iklim bakanlığı kurmak olduğunu söylemişti. Bu bizi artık şaşırtmıyor. Hazırlık yapılmış bir toplantıda iklim değişikliği bakanlığından bahsedilmesi çok şaşırtıcı oldu. Çünkü Türkiye'de iklim bakanlığı kurulmuştur" dedi.
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