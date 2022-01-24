https://tr.sputniknews.com/20220124/ak-parti-sozcusu-omer-celik-kripto-para-duzenlemesi-yolda-1053075261.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak" dedi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T17:21+0300

2022-01-24T17:21+0300

2022-01-24T17:23+0300

politika

ömer çelik

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AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İklim Bakanlığı' açıklamalarını değerlendirerek, "Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerden birinin iklim bakanlığı kurmak olduğunu söylemişti. Bu bizi artık şaşırtmıyor. Hazırlık yapılmış bir toplantıda iklim değişikliği bakanlığından bahsedilmesi çok şaşırtıcı oldu. Çünkü Türkiye'de iklim bakanlığı kurulmuştur" dedi.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ömer çelik