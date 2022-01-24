AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İklim Bakanlığı' açıklamalarını değerlendirerek, "Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerden birinin iklim bakanlığı kurmak olduğunu söylemişti. Bu bizi artık şaşırtmıyor. Hazırlık yapılmış bir toplantıda iklim değişikliği bakanlığından bahsedilmesi çok şaşırtıcı oldu. Çünkü Türkiye'de iklim bakanlığı kurulmuştur" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak" dedi.
AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İklim Bakanlığı' açıklamalarını değerlendirerek, "Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerden birinin iklim bakanlığı kurmak olduğunu söylemişti. Bu bizi artık şaşırtmıyor. Hazırlık yapılmış bir toplantıda iklim değişikliği bakanlığından bahsedilmesi çok şaşırtıcı oldu. Çünkü Türkiye'de iklim bakanlığı kurulmuştur" dedi.