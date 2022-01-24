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https://tr.sputniknews.com/20220124/akvaryum-baligina-ameliyat-yapildi-artik-yemek-yiyebiliyor-1053067394.html
Akvaryum balığı Goldie, 'dişçi ziyareti' sayesinde artık yemek yiyebiliyor
Akvaryum balığı Goldie, 'dişçi ziyareti' sayesinde artık yemek yiyebiliyor
İngiltere'de bir veteriner, nadir görülen bir rahatsızlıktan muzdarip bir balon balığını başarılı bir şekilde tedavi ederek, balığın yeniden yemek... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T14:29+0300
2022-01-24T14:41+0300
dünya
balon
ameliyat
balon balığı
veteriner
akvaryum
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İngiltere’de Leybourne’de gerçekleştirilen ameliyatta, veterier Daniel Calvo Carrasco ile Sandhole Veterinerlik Merkezi'ndeki ekibi, Goldie'nin üst dişlerini yarı yarıya küçülttü. Normalde sert cisimler tüketen balon balıklarında diş büyümesi gibi bir sorun yaşanmasa da, Goldie'nin dişleri ev koşullarında beslendiği için büyüdü.Balon balıkları alarma geçtiğinde savunma amacıyla vücutlarını şişirdiği için Goldie'nin tehdit altında hissetmemesi gerekiyordu ve bu yüzden akvaryumuna hafif miktarda anestezik madde verilerek sakinleştirildi.Goldie ayrıca operasyon sırasında kurumaması için ıslak bir havluya sarıldı.Operasyonun başarılı geçtiği belirtilirken, balığın da iyileşmeye başladığı kaydedildi.Balığın sahibi Mark Byatt ise "Goldie eve döndüğü için çok heyecanlıyız" dedi.
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balon, ameliyat, balon balığı, veteriner, akvaryum

Akvaryum balığı Goldie, 'dişçi ziyareti' sayesinde artık yemek yiyebiliyor

14:29 24.01.2022 (güncellendi: 14:41 24.01.2022)
© Fotoğraf : SWNSGoldie
Goldie - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Fotoğraf : SWNS
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İngiltere'de bir veteriner, nadir görülen bir rahatsızlıktan muzdarip bir balon balığını başarılı bir şekilde tedavi ederek, balığın yeniden yemek yiyebilmesini sağladı.
İngiltere’de Leybourne’de gerçekleştirilen ameliyatta, veterier Daniel Calvo Carrasco ile Sandhole Veterinerlik Merkezi'ndeki ekibi, Goldie'nin üst dişlerini yarı yarıya küçülttü.
Normalde sert cisimler tüketen balon balıklarında diş büyümesi gibi bir sorun yaşanmasa da, Goldie'nin dişleri ev koşullarında beslendiği için büyüdü.
Balon balıkları alarma geçtiğinde savunma amacıyla vücutlarını şişirdiği için Goldie'nin tehdit altında hissetmemesi gerekiyordu ve bu yüzden akvaryumuna hafif miktarda anestezik madde verilerek sakinleştirildi.
Goldie ayrıca operasyon sırasında kurumaması için ıslak bir havluya sarıldı.
Operasyonun başarılı geçtiği belirtilirken, balığın da iyileşmeye başladığı kaydedildi.
Balığın sahibi Mark Byatt ise "Goldie eve döndüğü için çok heyecanlıyız" dedi.
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