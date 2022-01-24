Akvaryum balığı Goldie, 'dişçi ziyareti' sayesinde artık yemek yiyebiliyor

İngiltere’de Leybourne’de gerçekleştirilen ameliyatta, veterier Daniel Calvo Carrasco ile Sandhole Veterinerlik Merkezi'ndeki ekibi, Goldie'nin üst dişlerini yarı yarıya küçülttü. Normalde sert cisimler tüketen balon balıklarında diş büyümesi gibi bir sorun yaşanmasa da, Goldie'nin dişleri ev koşullarında beslendiği için büyüdü.Balon balıkları alarma geçtiğinde savunma amacıyla vücutlarını şişirdiği için Goldie'nin tehdit altında hissetmemesi gerekiyordu ve bu yüzden akvaryumuna hafif miktarda anestezik madde verilerek sakinleştirildi.Goldie ayrıca operasyon sırasında kurumaması için ıslak bir havluya sarıldı.Operasyonun başarılı geçtiği belirtilirken, balığın da iyileşmeye başladığı kaydedildi.Balığın sahibi Mark Byatt ise "Goldie eve döndüğü için çok heyecanlıyız" dedi.
İngiltere'de bir veteriner, nadir görülen bir rahatsızlıktan muzdarip bir balon balığını başarılı bir şekilde tedavi ederek, balığın yeniden yemek yiyebilmesini sağladı.
İngiltere’de Leybourne’de gerçekleştirilen ameliyatta, veterier Daniel Calvo Carrasco ile Sandhole Veterinerlik Merkezi'ndeki ekibi, Goldie'nin üst dişlerini yarı yarıya küçülttü.
Normalde sert cisimler tüketen balon balıklarında diş büyümesi gibi bir sorun yaşanmasa da, Goldie'nin dişleri ev koşullarında beslendiği için büyüdü.
Balon balıkları alarma geçtiğinde savunma amacıyla vücutlarını şişirdiği için Goldie'nin tehdit altında hissetmemesi gerekiyordu ve bu yüzden akvaryumuna hafif miktarda anestezik madde verilerek sakinleştirildi.
Goldie ayrıca operasyon sırasında kurumaması için ıslak bir havluya sarıldı.
Operasyonun başarılı geçtiği belirtilirken, balığın da iyileşmeye başladığı kaydedildi.
Balığın sahibi Mark Byatt ise "Goldie eve döndüğü için çok heyecanlıyız" dedi.