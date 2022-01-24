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https://tr.sputniknews.com/20220124/almanyada-camiye-silahli-saldiri-1053052087.html
Almanya'da camiye silahlı saldırı
Almanya'da camiye silahlı saldırı
Almanya’da Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde içinde caminin bulunduğu İslam Kültür Merkezi Derneğine tüfekle ateş edildiği bildirildi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T07:11+0300
2022-01-24T07:11+0300
dünya
almanya
saldırı
cami
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Halle Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İslam Kültür Merkezi'nin yakınında bulunan iki kişinin, silah sesleri duyduğunu ve 3 merminin binanın cephesine çarpıp yere düşüğünü fark ettiği belirtildi.Görgü tanıklarının silahların karşıdaki bir apartmandan ateş edildiğini aktardığı belirtilen açıklamada, burada bir dairenin sahibi olarak teşhis edilen 55 yaşındaki kişinin evinde 2 silah bulunduğu ve bunlara el konulduğu bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, ilk bulgulara göre söz konusu kişinin siyasi suçlardan poliste bir kaydı bulunmadığı ifade edilerek, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Halle’deki camide bulunan inananlara bir kez daha silahla ateş edildiği belirterek, "Allah’a şükür bu kez kimse yaralanmadı. Polis şu anda soruşturuyor ve sorguluyor. Müslüman düşmanlığı ve ırkçılık sözlerde kalmıyor" ifadesi kullanıldı.Polisin bir kişiyi yakaladığı ve ifadesinin alındığı aktarılan paylaşımda, Halle polisine teşekkür edilerek, olayın tamamen aydınlatılmasının ümit edildiği belirtildi.Paylaşımda daha önceki yıllarda da camiye silahla ateş edildiği bilgisi paylaşıldı.
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almanya, saldırı, cami

Almanya'da camiye silahlı saldırı

07:11 24.01.2022
© TwitterAlmanya-cami
Almanya-cami - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Twitter
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Almanya’da Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde içinde caminin bulunduğu İslam Kültür Merkezi Derneğine tüfekle ateş edildiği bildirildi.
Halle Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İslam Kültür Merkezi'nin yakınında bulunan iki kişinin, silah sesleri duyduğunu ve 3 merminin binanın cephesine çarpıp yere düşüğünü fark ettiği belirtildi.

Görgü tanıklarının silahların karşıdaki bir apartmandan ateş edildiğini aktardığı belirtilen açıklamada, burada bir dairenin sahibi olarak teşhis edilen 55 yaşındaki kişinin evinde 2 silah bulunduğu ve bunlara el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ilk bulgulara göre söz konusu kişinin siyasi suçlardan poliste bir kaydı bulunmadığı ifade edilerek, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Halle’deki camide bulunan inananlara bir kez daha silahla ateş edildiği belirterek, "Allah’a şükür bu kez kimse yaralanmadı. Polis şu anda soruşturuyor ve sorguluyor. Müslüman düşmanlığı ve ırkçılık sözlerde kalmıyor" ifadesi kullanıldı.

Polisin bir kişiyi yakaladığı ve ifadesinin alındığı aktarılan paylaşımda, Halle polisine teşekkür edilerek, olayın tamamen aydınlatılmasının ümit edildiği belirtildi.
Paylaşımda daha önceki yıllarda da camiye silahla ateş edildiği bilgisi paylaşıldı.
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